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Испания
20 октября 2024, 00:57 | Обновлено 20 октября 2024, 01:27
232
0

Модрич побил рекорд Пушкаша, став самым возрастным игроком в истории Реала

Лука в возрасте 39 лет и 40 дней вышел на поле в середине второго тайма матча с Сельтой

20 октября 2024, 00:57 | Обновлено 20 октября 2024, 01:27
232
0
Модрич побил рекорд Пушкаша, став самым возрастным игроком в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги состоялся матч между Сельтой и Реалом Мадрид, который проходил на домашнем стадионе Сельты, Балаидос. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В этом матче хорватский хавбек Реала Лука Модрич вышел на поле на 63-й минуте вместо Федерико Вальверде, а уже на 66-й отдал ассист на Винисиуса Жуниора.

Кроме голевой передачи, хорват покорил новое достижение: он стал самым возрастным игроком, выступавшим за Реал Мадрид – в возрасте 39 лет и 40 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Ференцу Пушкашу (39 лет и 36 дней, 1966 год).

Всего на счету Луки 546 матчей в футболке сливочных, в которых он отметился 38 голами и 88 асистами. Что касается сборной Хорватии, то у Модрича 182 поединка (27 голов и 29 ассистов).

В этом сезоне хавбек королевского клуба провел 12 игр во всех соревнованиях, в которых отдал 2 голевые передачи.

Дмитрий БАНАР

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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