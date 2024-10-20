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Англия
20 октября 2024, 00:45 | Обновлено 20 октября 2024, 01:44
134
0

В АПЛ повторили антирекорд по красным карточкам за один игровой день

19 октября было удалено 5 игроков, учитывая все матчи

20 октября 2024, 00:45 | Обновлено 20 октября 2024, 01:44
134
0
В АПЛ повторили антирекорд по красным карточкам за один игровой день
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября состоялись матчи 8-го тура Английской Премьер-лиги, во время которых общее количество игроков, получивших красную карточку, достигло пяти.

Последний такой случай в АПЛ произошел 29 августа 2015 года, это является антирекордом лиги. Удаления во вчерашних матчах получили такие игроки: Мохаммед Кудус (Вест Хэм), Йоахим Андерсон (Фулхэм), Джейден Филоджин (Астон Вилла), Уильям Салиба (Арсенал) и Райан Фрейзер (Саутгемптон).

Пока что антирекорд красных карточек, показанных за один день в топ-5 европейских лигах, принадлежит Ла Лиге – 7 штук (18 апреля 2021 года).

Дмитрий БАНАР

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удаление (красная карточка) антирекорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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