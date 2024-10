В АПЛ повторили антирекорд по красным карточкам за один игровой день

19 октября состоялись матчи 8-го тура Английской Премьер-лиги, во время которых общее количество игроков, получивших красную карточку, достигло пяти.

Последний такой случай в АПЛ произошел 29 августа 2015 года, это является антирекордом лиги. Удаления во вчерашних матчах получили такие игроки: Мохаммед Кудус (Вест Хэм), Йоахим Андерсон (Фулхэм), Джейден Филоджин (Астон Вилла), Уильям Салиба (Арсенал) и Райан Фрейзер (Саутгемптон).

Пока что антирекорд красных карточек, показанных за один день в топ-5 европейских лигах, принадлежит Ла Лиге – 7 штук (18 апреля 2021 года).

Дмитрий БАНАР

