Бенжамин Мэнди: «Манчестер Сити сделал виноватым лишь меня»

30-летний французский защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди вспомнил судебную тяжбу, связанную с обвинением его в изнасиловании.

«На вечеринках, которые я посещал и организовывал, были игроки первой команды «Манчестер Сити». Даже капитан команды был там. Мы все пили алкоголь, имели случайные отношения с женщинами и нарушали карантинные ограничения, связанные с Covid-19. Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что «Манчестер Сити» сделал виновным только меня, ведь меня ошибочно обвинили в изнасиловании, а других нет. Меня публично унизили...», - заявил Менди журналистам TeleFootball.

Бенжамена Менди отправили в тюрьму по подозрению в четырех случаях изнасилования, которые якобы имели место с октября 2020-го по август 2021-го года.

В январе 2023 года футболиста признали невиновным по этим делам и отправили дело на доработку. А в июле суд окончательно признал Менди невиновным.

