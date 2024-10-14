Бенжамин Мэнди: «Манчестер Сити сделал виноватым лишь меня»
Бывший защитник горожан вспомнил скандальное дело об изнасиловании
30-летний французский защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди вспомнил судебную тяжбу, связанную с обвинением его в изнасиловании.
«На вечеринках, которые я посещал и организовывал, были игроки первой команды «Манчестер Сити». Даже капитан команды был там. Мы все пили алкоголь, имели случайные отношения с женщинами и нарушали карантинные ограничения, связанные с Covid-19. Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что «Манчестер Сити» сделал виновным только меня, ведь меня ошибочно обвинили в изнасиловании, а других нет. Меня публично унизили...», - заявил Менди журналистам TeleFootball.
Бенжамена Менди отправили в тюрьму по подозрению в четырех случаях изнасилования, которые якобы имели место с октября 2020-го по август 2021-го года.
В январе 2023 года футболиста признали невиновным по этим делам и отправили дело на доработку. А в июле суд окончательно признал Менди невиновным.
🗣️ Benjamin Mendy: “Several Manchester City first team players, including the club captain, were all present at the parties that I attended and hosted.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 14, 2024
"We all drank alcohol. We all had casual relations with women. We all breached Covid-19 restrictions. This does not excuse my… pic.twitter.com/At9prL1Jcm
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