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Испания
14 октября 2024, 18:40 | Обновлено 14 октября 2024, 18:43
429
0

В Барселоне все же подтвердили травму Ямаля

Также каталонцы отмечают, что повреждение не серьезное

14 октября 2024, 18:40 | Обновлено 14 октября 2024, 18:43
429
0
В Барселоне все же подтвердили травму Ямаля
Transfermarkt. Ламин Ямал

17-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал получил повреждение в матче 3-го тура Лиги наций, где Испания принимала Данию (1:0). Уже на последних минутах молодой игрок почувствовал дискомфорт в ноге и покинул поле.

Сначала сообщалось, что игрок смог избежать травмы, но врачи каталонского клуба заявили, что это не так. Ямал получил растяжение левой задней мышцы бедра.

В «Барселоне» также отмечают, что полузащитник успеет восстановиться до 20 октября и сможет принять участие в матче испанской Ла Лиги, где «сине-гранатовые» будут принимать «Севилью».

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Ламин Ямал Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма травма ноги
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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