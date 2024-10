В Барселоне все же подтвердили травму Ямаля

17-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал получил повреждение в матче 3-го тура Лиги наций, где Испания принимала Данию (1:0). Уже на последних минутах молодой игрок почувствовал дискомфорт в ноге и покинул поле.

Сначала сообщалось, что игрок смог избежать травмы, но врачи каталонского клуба заявили, что это не так. Ямал получил растяжение левой задней мышцы бедра.

В «Барселоне» также отмечают, что полузащитник успеет восстановиться до 20 октября и сможет принять участие в матче испанской Ла Лиги, где «сине-гранатовые» будут принимать «Севилью».

🚨 Lamine Yamal is suffering from a strained left hamstring.



He will return to training when his condition allows. 🤕 pic.twitter.com/TFwi0fQzs9