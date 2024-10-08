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  4. Назван фаворит на подписание звезды Байера Вираца. Это не Реал и Ман Сити
Германия
08 октября 2024, 18:46 |
400
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Назван фаворит на подписание звезды Байера Вираца. Это не Реал и Ман Сити

«Бавария» хочет подписать звездного полузащитника

08 октября 2024, 18:46 |
400
0
Назван фаворит на подписание звезды Байера Вираца. Это не Реал и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

21-летний полузащитник «Байера» Флориан Вирц может уже вскоре покинуть леверкузенский клуб.

По информации издания Mundo Deportivo, мюнхенская «Бавария» сделала подписание Вирца приоритетным на лето 2025 года. «Бавария» уже контактировала с окружением футболиста и сам игрок готов перейти в мюнхенский клуб. План Флориана – еще несколько сезонов поиграть в Германии, а уже потом перейти в иностранный чемпионат. «Байер» хочет получить за свою главную звезду 80 миллионов евро.

Вирц провел в этом сезоне за «Байер» во всех турнирах десять матчей, забил шесть голов и отдал один ассист.

Ранее отмечалось, что Вирцом интересуются «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

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Байер трансферы трансферы Бундеслиги Флориан Вирц Бавария
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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