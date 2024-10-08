Назван фаворит на подписание звезды Байера Вираца. Это не Реал и Ман Сити
«Бавария» хочет подписать звездного полузащитника
21-летний полузащитник «Байера» Флориан Вирц может уже вскоре покинуть леверкузенский клуб.
По информации издания Mundo Deportivo, мюнхенская «Бавария» сделала подписание Вирца приоритетным на лето 2025 года. «Бавария» уже контактировала с окружением футболиста и сам игрок готов перейти в мюнхенский клуб. План Флориана – еще несколько сезонов поиграть в Германии, а уже потом перейти в иностранный чемпионат. «Байер» хочет получить за свою главную звезду 80 миллионов евро.
Вирц провел в этом сезоне за «Байер» во всех турнирах десять матчей, забил шесть голов и отдал один ассист.
Ранее отмечалось, что Вирцом интересуются «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».
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