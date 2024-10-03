Хотят €150 миллионов. Реал и Ман Сити нацелились на звездного полузащитника

21-летний полузащитник «Байера» Флориан Вирц может уже вскоре покинуть леверкузенский клуб.

По информации авторитетного немецкого портала BILD, к Вирцу проявляет интерес ряд европейских грандов. «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид сразятся за подписание Флориана Вирца следующим летом. Сам футболист готов к переходу в другой клуб, а «Байер» потребует от потенциального покупателя 150 миллионов евро.

Вирц провел в этом сезоне за «Байер» во всех турнирах девять матчей, забил шесть голов и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что к Вирцу проявляет интерес «Ливерпуль».