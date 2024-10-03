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Германия
03 октября 2024, 18:56 | Обновлено 03 октября 2024, 19:13
2548
0

Хотят €150 миллионов. Реал и Ман Сити нацелились на звездного полузащитника

Флориан Вирц заинтересовал ряд европейских грандов

03 октября 2024, 18:56 | Обновлено 03 октября 2024, 19:13
2548
0
Хотят €150 миллионов. Реал и Ман Сити нацелились на звездного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

21-летний полузащитник «Байера» Флориан Вирц может уже вскоре покинуть леверкузенский клуб.

По информации авторитетного немецкого портала BILD, к Вирцу проявляет интерес ряд европейских грандов. «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид сразятся за подписание Флориана Вирца следующим летом. Сам футболист готов к переходу в другой клуб, а «Байер» потребует от потенциального покупателя 150 миллионов евро.

Вирц провел в этом сезоне за «Байер» во всех турнирах девять матчей, забил шесть голов и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что к Вирцу проявляет интерес «Ливерпуль».

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Флориан Вирц трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Байер Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Sport Bild
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