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  4. Ливерпуль нацелился на трех ключевых игроков Байера
Англия
24 сентября 2024, 19:07 |
463
1

Ливерпуль нацелился на трех ключевых игроков Байера

Вирц, Фримпонг и Паласиос могут продолжить карьеру в Англии

24 сентября 2024, 19:07 |
463
1
Ливерпуль нацелился на трех ключевых игроков Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Ливерпуль» проявляет интерес к трем важным игрокам «Байера». Речь идет об атакующем хавбеке Флориане Вирце, центральном полузащитнике Эсекьеле Паласиосе и фланговом защитнике Джереми Фримпонге.

За Вирца «Ливерпуль» готов отдать 100 миллионов евро. Паласиосом также интересуются «Челси» и «Ливерпуль», сумма его трансфера может составить 60 миллионов евро.

Что касается Фримпонга, то в нем «Ливерпуль» видит замену Тренту Александеру-Арнольду, который может покинуть клуб свободным агентом летом 2025 года.

В субботу «Ливерпуль» в седьмом туре АПЛ обыграл «Борнмут» со счетом 3:0.

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Олег Дидух Источник: Caughtoffside
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