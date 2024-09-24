Ливерпуль нацелился на трех ключевых игроков Байера

«Ливерпуль» проявляет интерес к трем важным игрокам «Байера». Речь идет об атакующем хавбеке Флориане Вирце, центральном полузащитнике Эсекьеле Паласиосе и фланговом защитнике Джереми Фримпонге.

За Вирца «Ливерпуль» готов отдать 100 миллионов евро. Паласиосом также интересуются «Челси» и «Ливерпуль», сумма его трансфера может составить 60 миллионов евро.

Что касается Фримпонга, то в нем «Ливерпуль» видит замену Тренту Александеру-Арнольду, который может покинуть клуб свободным агентом летом 2025 года.

В субботу «Ливерпуль» в седьмом туре АПЛ обыграл «Борнмут» со счетом 3:0.