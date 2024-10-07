ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Как Анна Левандовски снова сделала из мужа монстра

Роберт Левандовски стал одним из героев минувшего уикенда – форвард «Барселоны» оформил хет-трик в ворота «Алавеса», закрепив за собой статус лучшего бомбардира Ла Лиги с 10 голами.

За его невероятной формой стоит не только впечатляющая работа тренерского штаба Ханси Флика, но и его жена Анна.

Анна – профессиональная каратистка, многократный призер чемпионатов мира, которая, кроме своей профессиональной деятельности, помогает мужу достигать вершин в футболе.

В частности, жена Роберта на протяжении всей его карьеры отвечала за диету нападающего:

«В течение 15 лет я отвечала за диету Роберта, его планы питания и приема добавок. Сейчас он прекрасно справляется с этим самостоятельно, но я продолжаю ему помогать. Роберт придерживается диеты и заботится о себе уже много лет. Сейчас я работаю над новым планом добавок для Роберта на этот сезон», - рассказала Анна в одном из своих последних интервью.

Как видим, ее план добавок на этот сезон очень хорошо работает и Роберт восстановил свою лучшую версию в сезоне 2024/25. Анна рассказывает, что ее муж чувствует себя на 25 лет:

«Роберту 36 лет, но с нынешней физической подготовкой он чувствует себя на 25. Это все благодаря его приверженности здоровому образу жизни».

Анна профессионально занимается планами «правильного спортивного питания» и продает «health plans» на собственном сайте.

Пара очень счастлива в браке и наслаждается жизнью в Барселоне, а мы сосредоточим свое внимание на красавице Анне Левандовски, которая стоит за феноменальным успехом мужа в «сине-гранатовой» футболке: