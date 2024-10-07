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  4. «Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцой, в которой забил
Италия
07 октября 2024, 01:35 |
1340
0

«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцой, в которой забил

Артем отметился голом в ворота «Монцы»

07 октября 2024, 01:35 |
1340
0
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцой, в которой забил
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав. На 61-й минуте украинец забил гол.

После матча известный римский портал Sololaroma оценил выступление Артема в этом поединке.

«Сначала, во втором тайме, он упустил хорошую возможность, а через несколько минут забил гол, как великий игрок. Но до 60-й минуты Артем выделялся лишь несколькими интересными моментами», – говорится в статье Sololaroma.

Издание оценило выступление Артема в 7 баллов – самая высока цифра среди всех игроков «Ромы».

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Рома Рим Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник
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