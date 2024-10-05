Украина. Премьер лига05 октября 2024, 22:26 | Обновлено 05 октября 2024, 22:28
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Колос - Левый Берег - 0:0. Не скучные нули в Ковалевке. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
05 октября 2024, 22:26 | Обновлено 05 октября 2024, 22:28
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В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Колос» и «Левый Берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды сыграли на стадионе «Колос». Матч завершился вничью 0:0.
Несмотря на нули на табло игра была динамичной и интересной. Футболисты «Колоса» упустили несколько хороших возможностей
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
«Колос» – «Левый Берег» – 0:0
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