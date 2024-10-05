Колос - Левый Берег - 0:0. Не скучные нули в Ковалевке. Видеообзор

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Колос» и «Левый Берег».

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Команды сыграли на стадионе «Колос». Матч завершился вничью 0:0.

Несмотря на нули на табло игра была динамичной и интересной. Футболисты «Колоса» упустили несколько хороших возможностей

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Колос» – «Левый Берег» – 0:0