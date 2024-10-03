Фиаско Шахтера, пощечина Реалу, травмы сборников, поражение в футзале на ЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 2 октября.

1А. Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте

Донецкая команда разгромно проиграла, даже не пробив в створ ворот соперника

1B. Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов

Марино повел пресс-конференцию после поражения во 2-м туре еврокубка

1C. Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?

Горняки имеют 1 очко из 6 возможных и занимает 27-е место среди 36 команд

2А. Главная сенсация Лиги чемпионов. Реал с Луниным минимально проиграл Лиллю

Игра завершилась со счетом 1:0, Дэвид забил Андрею с пенальти в конце первого тайма

2B. Clean sheet от Трубина. Бенфика в Лиссабоне поиздевалась над Атлетико

«Орлы» убедительно победили «матрасников»

2C. Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы

Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте

2D. Гол и ассист Салаха. Ливерпуль разобрался с Болоньей в Лиге чемпионов

Мерсисайдцы переиграли итальянскую команду 2:0 во 2-м туре еврокубкового турнира

2E. Удаление голкипера и травмы. Ювентус обыграл РБ Лейпциг в Лиге чемпионов

У Ювентуса с самого начала игры началась черная полоса

2F. Пенальти на 90-й минуте. Динамо Загреб и Монако разошлись миром в ЛЧ

Гостей спас гол, который в конце матча с пенальти забил Денис Закария

2G. Травма Цыганкова и 2 автогола. Жирона и Фейеноорд выдали матч на 5 забитых

Подопечные Мичела проиграли нидерландскому коллективу во 2-м туре со счетом 2:3

3А. Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии

Наша команда не сумела переиграть пятикратных чемпионов мира

3B. Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2024 по футзалу

3С. КОСЕНКО – о поражении от Бразилии на ЧМ, игре Украины и травме Шотурмы

Пресс-конференция Александра Косенко

4А. Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов

Виктор Цыганков был заменен на 29-й минуте поединка Жироны и Фейеноорда

4B. ФОТО. Еще один игрок сборной Украины травмировался в матче Лиги чемпионов

Тарас Степаненко покинул поле на 62-й минуте матча Шахтера и Аталанты

4C. Шовковский признался, что два лидера Динамо не сыграют против Хоффенхайма

Наставник «Динамо» высказался о следующем матче киевлян в еврокубке

5А. Молодежь не вдохновила. Шахтер U-19 без шансов уступил Аталанте

Команда Белика не сумела открыть победную серию в Юношеской лиге УЕФА

5B. Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: какое место занимает Шахтер U-19?

Донецкая команда во 2-м туре разгромно проиграла Аталанте U-19

6. Мельгоса назвал состав сборной U-21 на заключительные игры отбора Евро

Украинскую «молодежку» ждут встречи с Англией и Сербией

7А. Алькарас выиграл турнир в Пекине, победив первую ракетку мира

Карлос Алькарас в третий раз в этом году обыграл Янника Синнера

7B. Стали известна все участницы 1/4 финала престижного турнира в Пекине

2 октября состоялись поединки 1/8 финала в верхней части сетки

8. ВИДЕО. Брутальный нокаут! Сиренко одержал третью победу после долгой паузы

Украинский боксер выиграл 22-й бой на профи-ринге

9А. Украинцы наблюдали за дублем Месси. Интер Майами одолел чемпионов MLS

Лео и компания переиграли Коламбус Крю со счетом 3:2, еще один мяч забил Луис Суарес

9B. Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

Лео и Интер Майами забрали титул MLS Supporters’ Shield за победу в регулярном сезоне

10А. Роковое решение: продление контракта с тен Хагом – большая ошибка МЮ

Блогер Sport.ua Сергей Завалко оценивает непростую ситуацию на «Олд Траффорд»

10B. Он не бросил Шахтер, но и активом клуба не стал. Что происходит с Траоре?

Один из наиболее перспективных форвардов Европы к 23 годам превратился в заурядного игрока УПЛ?