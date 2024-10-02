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02 октября 2024, 20:43 | Обновлено 02 октября 2024, 21:27
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Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: какое место занимает Шахтер U-19?

Донецкая команда во 2-м туре разгромно проиграла Аталанте U-19

02 октября 2024, 20:43 | Обновлено 02 октября 2024, 21:27
555
0
Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: какое место занимает Шахтер U-19?
ФК Шахтер U-19

2 октября состоялся матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Аталанта» U-19.

Команды встречались на стадионе Parkstadion в немецком городе Гельзенкирхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер пропустил три мяча и без шансов уступил Аталанте U-19 (0:3).

Команда Александра Белика в Юношеской лиге УЕФА имеет 1 победу и 1 поражение и занимает 23-е место среди 36 команд.

Лидируют в турнире Интер, Аталанта, РБ Зальцбург, Ювентус, Жирона, Байер, Бавария (по 6 очков).

В 3-м туре донецкий Шахтер сыграет в гостях против лондонского «Арсенала».

Команда Коррику U-19 из Косово стала соперником киевского Динамо U-19 во 2-м раунде по Пути чемпионов.

Юношеская лига УЕФА

2-й тур, 2 октября, Гельзенкирхен (Германия)

15:00. Шахтер U-19 (Украина) – Аталанта U-19 (Италия) – 0:3

Голы: Камара, 10, Фиогбе, 45, 49

Результаты других матчей 2-го тура

  • 01.10. 13:30. Штутгарт U19 – Спарта Прага U19 – 3:0
  • 01.10. 15:00. Слован U19 – Манчестер Сити U19 – 0:4
  • 01.10. 15:00. ПСВ U19 – Спортинг U19 – 0:2
  • 01.10. 15:00. Байер U19 – Милан U19 – 3:1
  • 01.10. 15:00. РБ Зальцбург U19 – Брест U19 – 5:1
  • 01.10. 15:30. Интер U19 – Црвена Звезда U19 – 4:0
  • 01.10. 17:00. Боруссия Д U19 – Селтик U19 – 4:0
  • 01.10. 17:00. Барселона U19 – Янг Бойз U19 – 4:2
  • 01.10. 17:00. Арсенал U19 – ПСЖ U19 1:0
  • 02.10. 15:00. Жирона U19 – Фейенорд U19 – 2:0
  • 02.10. 15:00. Динамо Загреб U19 – Монако U19 – 1:0
  • 02.10. 15:00. Астон Вилла U19 – Бавария U19 – 0:1
  • 02.10. 16:00. Лилль U19 – Реал Мадрид U19 – 2:1
  • 02.10. 16:00. Ливерпуль U19 – Болонья U19 – 2:1
  • 02.10. 17:00. Штурм Грац U19 – Брюгге U19 1:1
  • 02.10. 17:00. РБ Лейпциг U19 – Ювентус U19 – 0:3
  • 02.10. 17:00. Бенфика U19 – Атлетико U19 – 2:2

Путь чемпионов

  • 01.10. 21:00. Нью-Сейнтс U19 – ВМФД Жальгирис U19 – 0:4 (первый матч – 2:3)
  • 02.10. 15:00. Академия Ребежа U19 – Кайрат Алматы U19 – 1:4 (первый матч – 1:2)
  • 02.10. 15:00. Коррику U19 – Билис U19 – 2:1 (первый матч – 2:1)
  • 02.10. 18:00. Марибор U19 – Линкольн Ред Импс U19 – 2:0 (первый матч – 6:0)

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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