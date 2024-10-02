Шахтер U19 – Аталанта U19 – 0:3. Фиаско команды Белика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА
2 октября в 15:00 состоялся матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Аталанта» U-19.
Команды встречались на стадионе Parkstadion в немецком городе Гельзенкирхен.
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Шахтер пропустил три мяча и без шансов уступил Аталанте U-19 (0:3).
Команда Александра Белика в Юношеской лиге УЕФА имеет 1 победу и 1 поражение.
В 3 туре донецкий Шахтер сыграет в гостях против лондонского «Арсенала».
Юношеская лига УЕФА
2-й тур, 2 октября, Гельзенкирхен (Германия)
Шахтер U-19 (Украина) – Аталанта U-19 (Италия) – 0:3
Голы: Камара, 10, Фиогбе, 45, 49
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Камара, 10 мин.
ГОЛ! 0:2. Фиогбе, 45 мин.
ГОЛ! 0:3. Фиогбе, 49 мин.
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