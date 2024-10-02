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02 октября 2024, 17:40 |
204
0

Шахтер U19 – Аталанта U19 – 0:3. Фиаско команды Белика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

02 октября 2024, 17:40 |
204
0
Шахтер U19 – Аталанта U19 – 0:3. Фиаско команды Белика. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

2 октября в 15:00 состоялся матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Аталанта» U-19.

Команды встречались на стадионе Parkstadion в немецком городе Гельзенкирхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер пропустил три мяча и без шансов уступил Аталанте U-19 (0:3).

Команда Александра Белика в Юношеской лиге УЕФА имеет 1 победу и 1 поражение.

В 3 туре донецкий Шахтер сыграет в гостях против лондонского «Арсенала».

Юношеская лига УЕФА

2-й тур, 2 октября, Гельзенкирхен (Германия)

Шахтер U-19 (Украина) – Аталанта U-19 (Италия) – 0:3

Голы: Камара, 10, Фиогбе, 45, 49

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Камара, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Фиогбе, 45 мин.

ГОЛ! 0:3. Фиогбе, 49 мин.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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