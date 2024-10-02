Мельгоса назвал состав сборной U-21 на заключительные игры отбора Евро

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса огласил состав команды на заключительные матчи отбора к Евро-2025 (U-21) со сборными Англии и Сербии.

В ростер вошли 24 футболиста, включая голкипера Владислава Крапивцова, который до сих пор остается без клуба.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Дмитрий Ледвий («Рух» Львов), Владислав Крапивцов (без клуба).

Защитники: Иван Ермачков («Вердер», Германия), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – «Рух» Львов), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Илья Крупский («Ворскла» Полтава).

Полузащитники: Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Олег Очеретько («Карпаты» Львов), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все – «Динамо» Киев), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Александр Яцык («Заря» Луганск), Олег Федор, Илья Квасница (оба – «Рух» Львов), Максим Хлань («Лехия», Польша).

Нападающие: Игорь Краснопир («Рух» Львов), Игорь Горбач («Заря» Луганск).

Как известно, сборная Украины U-21 сыграет 11 октября с командой Англии в Борнмуте, а 15-го числа в городе Стара Пазова проведет выездной матч с Сербией.

«Сине-желтые» имеют в активе восемь побед в восьми матчах, единолично лидируют в группе отбора и досрочно завоевал путевку в финальный турнир Евро-2025 (U-21).