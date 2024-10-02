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Молодежные турниры
02 октября 2024, 12:01 | Обновлено 02 октября 2024, 13:19
1440
15

Мельгоса назвал состав сборной U-21 на заключительные игры отбора Евро

Украинскую «молодежку» ждут встречи с Англией и Сербией

02 октября 2024, 12:01 | Обновлено 02 октября 2024, 13:19
1440
15
Мельгоса назвал состав сборной U-21 на заключительные игры отбора Евро
УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса огласил состав команды на заключительные матчи отбора к Евро-2025 (U-21) со сборными Англии и Сербии.

В ростер вошли 24 футболиста, включая голкипера Владислава Крапивцова, который до сих пор остается без клуба.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Дмитрий Ледвий («Рух» Львов), Владислав Крапивцов (без клуба).

Защитники: Иван Ермачков («Вердер», Германия), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – «Рух» Львов), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Илья Крупский («Ворскла» Полтава).

Полузащитники: Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Олег Очеретько («Карпаты» Львов), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все – «Динамо» Киев), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Александр Яцык («Заря» Луганск), Олег Федор, Илья Квасница (оба – «Рух» Львов), Максим Хлань («Лехия», Польша).

Нападающие: Игорь Краснопир («Рух» Львов), Игорь Горбач («Заря» Луганск).

Как известно, сборная Украины U-21 сыграет 11 октября с командой Англии в Борнмуте, а 15-го числа в городе Стара Пазова проведет выездной матч с Сербией.

«Сине-желтые» имеют в активе восемь побед в восьми матчах, единолично лидируют в группе отбора и досрочно завоевал путевку в финальный турнир Евро-2025 (U-21).

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Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 15
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Умник
0 шахтер.
Ого
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+4
avk2307
Cклад не по принципу клубної приналежності, а за реальні досягнення .
Реброву також треба коригувати склад по такому принципу.
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+3
serhiy
Збірна без гравців Шахтаря розриває групу- набрана не по іменах ,а по грі. "Тренери" -вчіться !!!
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+2
Pavel_i_CO
Незважаючи на те, що путівка на Євро вже в кишені, хотілося б завершити відбір без поразок, але англійці точно будуть налаштовані взяти реванш. Удачі нашим!!!
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+1
Умник
Унаи Мельгоса должен возглавить сборную нац.
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0
Falko
Замість Шахтаря Рух: із 24 чоловік 6 із Динамо, 6 із Руху, 4 (по факту вже 5) легів.
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0
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protasov_lyopu_dadaj
еще можно успеть совершить диверсию. поставить "сердце"
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-1
Влад Таратін
На сайті УАФ, нажаль, недостовірна інформація. Україна НЕ вийшла ще на ЄВРО 2025 U21.
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-3
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Влад Таратін
За певних розкладів (малоймовірних, але вони існують), якщо наші програють дві гри, можуть бути 4-тою командою в рейтингу 2-х місць. І привіт плей-офф...
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-3
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Влад Таратін
Прохання до автора статті виправити інформацію про достроковий вихід нашої молодіжки на Євро 2025. Офіційний сайт УЄФА офіційно назвав тільки дві команди які вийшли, це Іспанія (1B) та Нідерланди (1C)
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-4
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