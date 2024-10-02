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  4. Шовковский признался, что два лидера Динамо не сыграют против Хоффенхайма
Украина. Премьер лига
02 октября 2024, 21:20 |
1066
0

Шовковский признался, что два лидера Динамо не сыграют против Хоффенхайма

Наставник «Динамо» высказался о следующем матче киевлян в еврокубке

02 октября 2024, 21:20 |
1066
0
Шовковский признался, что два лидера Динамо не сыграют против Хоффенхайма
УПЛ. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о матче 2-го тура Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма». Наставник рассказал о кадровых проблемах.

«Что касается непосредственно игроков, которые готовятся к игре, то имеем определенные проблемы. В частности, в Киеве остался Максим Брагару, который не будет играть завтра из-за дисквалификации, полученной за красную карточку в матче с «Лацио», и есть небольшие повреждения у Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, которые не позволят им сыграть против «Хоффенхайма». Они также остались дома, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующим матчам. Все остальные игроки готовятся в штатном режиме и готовы выйти завтра на поле», – сказал Шовковский.

Матч «Хоффенхайм» – «Динамо» состоится 3 октября в 19:45.

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Хоффенхайм Александр Шовковский Динамо Киев Лига Европы смотреть онлайн Хоффенхайм - Динамо травма Андрей Ярмоленко Максим Брагару Виталий Буяльский
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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