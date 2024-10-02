Шовковский признался, что два лидера Динамо не сыграют против Хоффенхайма

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о матче 2-го тура Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма». Наставник рассказал о кадровых проблемах.

«Что касается непосредственно игроков, которые готовятся к игре, то имеем определенные проблемы. В частности, в Киеве остался Максим Брагару, который не будет играть завтра из-за дисквалификации, полученной за красную карточку в матче с «Лацио», и есть небольшие повреждения у Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, которые не позволят им сыграть против «Хоффенхайма». Они также остались дома, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующим матчам. Все остальные игроки готовятся в штатном режиме и готовы выйти завтра на поле», – сказал Шовковский.

Матч «Хоффенхайм» – «Динамо» состоится 3 октября в 19:45.