ФОТО. Еще один игрок сборной Украины травмировался в матче Лиги чемпионов

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 62-й минуте хавбек горняков Тарас Степаненко получил травму и был заменен на Артема Бондаренко.

Степаненко неудачно оступился и потянул мышцу. Тарас был вызван в сборную Украины на поединки Лиги наций против Грузии и Чехии. Скорее всего, 35-летний футболист пропустит эти встречи.

2 октября повреждение в матче ЛЧ получил и Виктор Цыганков, который вышел в старте Жироны на Фейноорд.

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