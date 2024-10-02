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Лига чемпионов
02 октября 2024, 21:11 | Обновлено 02 октября 2024, 21:12
1487
3

ФОТО. Еще один игрок сборной Украины травмировался в матче Лиги чемпионов

Тарас Степаненко покинул поле на 62-й минуте матча Шахтера и Аталанты

02 октября 2024, 21:11 | Обновлено 02 октября 2024, 21:12
1487
3
ФОТО. Еще один игрок сборной Украины травмировался в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 62-й минуте хавбек горняков Тарас Степаненко получил травму и был заменен на Артема Бондаренко.

Степаненко неудачно оступился и потянул мышцу. Тарас был вызван в сборную Украины на поединки Лиги наций против Грузии и Чехии. Скорее всего, 35-летний футболист пропустит эти встречи.

2 октября повреждение в матче ЛЧ получил и Виктор Цыганков, который вышел в старте Жироны на Фейноорд.

ФОТО. Еще один игрок сборной Украины травмировался в матче Лиги чемпионов

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Nordenus
Отличная отмазка для Реброва будет, после очередных двух поражений))
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TolsTIyELF
Заменить на Бондоренко. 
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