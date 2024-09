Сбитые летчицы. Определены соперницы Киченок и Остапенко в финале US Open

Украинка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) узнали соперниц в финале парного разряда на Открытом чемпионате США 2024.

В решающем матче украинско-латвийский тандем сыграет против дуэта Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

В полуфинале французка и китаянка в трех сетах одолели тандем Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) за 2 часа и 9 минут.

US Open 2024. Пары. 1/4 финала

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [3] – Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) – 5:7, 6:4, 3:6

В третьем сете Младенович и Чжан Шуай проигрывали 2:3 с брейком, но взяли 4 гейма подряд и сумели победить.

Интересно, что Младенович и Чжан Шуай в свое время неплохо выступали в одиночном разряде. Кристина дважды доходила до четвертьфиналов Grand Slam, а также поднималась на 10-е место в рейтинге WTA. Сейчас у нее аж 234-е место. У Чжан Шуай 22-я рекордная позиция и также имеет в своем активе две стадии 1/4 финала на мейджорах.

Интересно, что у Чжан Шуай в одиночном разряде сейчас лузстрик из 23 матчей.

Киченок и Остапенко в полуфинале выиграли у пары Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова 6:1, 6:2.

Mladenovic and Zhang's dream run continues 🙌 The pair knock out the reigning Wimbledon champs for a spot in the US Open final! pic.twitter.com/GyI6u0RNF7