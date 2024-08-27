Китайская теннисистка обновила антирекорд по количеству поражений подряд

35-летняя теннисистка Чжан Шуай (№643 WTA) проиграла матч первого раунда на Открытом чемпионате США по теннису.

Китаянка уступила американке Эшлин Крюгер (№59 WTA), хотя и взяла первый сет под ноль – 6:0, 1:6, 5:7

Для Чжан Шуай это было 23-е поражение подряд. Она уже во второй раз переписала абсолютный антирекорд по количеству поражений подряд в истории тенниса. До этого он принадлежал Винсенту Спэйди в ATP-Туре, который с октября 1999-го по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд.

Крюгер во втором раунде сыграет против Мирра Андреевой (№23 WTA) или Камилы Осорио (№82 WTA).