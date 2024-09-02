РАФИНЬЯ: «Если ты играешь за Барсу, твоя цель должна быть выигрывать все»

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о своей цели на Лигу чемпионов:

«Минимальная задача в Лиге чемпионов? Выиграть ее. Если ты играешь за Барсу, твоя цель всегда должна быть: выигрывать все. Если нет, ты выбрал не тот клуб».

В Лиге чемпионов сезона 2024/25 каталонцы будут соревноваться с «Монако», «Янг Бойз», «Баварией», «Црвена Звездой», «Брестом», «Боруссией Дортмунд», «Бенфикой» и «Аталантом». Первый матч «Барселоны» состоится 19 сентября против клуба из Монако.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Рафинья провел за «Барселону» в Ла Лиге 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.