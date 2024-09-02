РАФИНЬЯ: «Если ты играешь за Барсу, твоя цель должна быть выигрывать все»
Вингер каталонского клуба поделился своей целью на Лигу чемпионов
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о своей цели на Лигу чемпионов:
«Минимальная задача в Лиге чемпионов? Выиграть ее. Если ты играешь за Барсу, твоя цель всегда должна быть: выигрывать все. Если нет, ты выбрал не тот клуб».
В Лиге чемпионов сезона 2024/25 каталонцы будут соревноваться с «Монако», «Янг Бойз», «Баварией», «Црвена Звездой», «Брестом», «Боруссией Дортмунд», «Бенфикой» и «Аталантом». Первый матч «Барселоны» состоится 19 сентября против клуба из Монако.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего бразильца в 50 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Рафинья провел за «Барселону» в Ла Лиге 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.
🚨🗣️ Raphinha:— Managing Barça (@ManagingBarca) September 2, 2024
“The minimum objective in the Champions League? To win it. If you play for Barça, your objective always has to be winning everything, if not you're at the wrong club." pic.twitter.com/L3ARR1xJQl
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