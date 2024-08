31-летняя американка завершила карьеру, проиграв Пегуле на US Open

Американская теннисистка Шелби Роджерс (№356 WTA) сыграла последний матч в карьере.

В первом раунде US Open 31-летняя представительница США уступила своей соотечественнице Джессике Пегуле (№6 WTA) – 4:6, 3:6.

Роджерс – четвертьфиналистка Ролан Гаррос 2016 и US Open 2020. Она чемпионка шести турниров ITF в одиночке. На уровне WTA провела 3 финала, но все проиграла. За свою карьеру выиграла 7 матчей у соперниц из топ-10, в том числе у нее есть и победа над Эшли Барти, когда австралийка была в статусе первой ракетки мира. В 2020-м Роджерс добыла победу в матче с Сереной Уильямс. В составе сборной США Роджерс стала обладательницей Кубка Федерации-2017.

Интересно, что для Пегулы это была 14-я подряд победа над соотечественницами. Во втором раунде она сыграет против американки Софии Кенин (№54 WTA), которая остановила на старте чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (№72 WTA).

It's straight sets and straight into Round 2 for Jessica Pegula! pic.twitter.com/4is3DXs5YV