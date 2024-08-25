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Франция
25 августа 2024, 16:11 | Обновлено 25 августа 2024, 16:23
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал защитника Барселоны

Микаил Файе будет выступать за французский Ренн

25 августа 2024, 16:11 | Обновлено 25 августа 2024, 16:23
340
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаил Файе

«Ренн» сообщил о подписании 20-летнего центрбека «Барселоны» Микаиля Файе.

Детали контракта остаются неизвестными. Сумма трансфера составляет 10 миллионов 300 тысяч евро. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы имеют право выкупа сенегальского защитника за 25 миллионов евро, а также 30% от перепродажи игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Файе в 10 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 центральный защитник провел за Барселону В 35 игр, в которых забил 4 гола.

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Іван Распутін Источник: ФК Ренн
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