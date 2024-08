ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал защитника Барселоны

«Ренн» сообщил о подписании 20-летнего центрбека «Барселоны» Микаиля Файе.

Детали контракта остаются неизвестными. Сумма трансфера составляет 10 миллионов 300 тысяч евро. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы имеют право выкупа сенегальского защитника за 25 миллионов евро, а также 30% от перепродажи игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Файе в 10 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 центральный защитник провел за Барселону В 35 игр, в которых забил 4 гола.

