ОЛЬМО: «Если клубы хотят меня, они знают, что нужно делать»

Один из героев сборной Испании на Евро-2024 Дани Ольмо рассказал о своем будущем.



Как передает известный инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник сказал следующее: «Пункт об отступных до 20 июля? Если клубы хотят меня, они знают, что нужно делать... До 20 июля действует этот пункт, иначе позже будут сложные переговоры с «Лейпцигом».



На Евро-2024 Ольмо провел 5 матчей и забил в каждой игре на стадии плей-офф. Также у Дани 2 ассиста.



Пункт об отступных в размере €60 млн действует до 20 июля 2024 года.

🚨🇪🇸 Dani Olmo on his future: “Clause until July 20? Yes, if clubs want me, they know what they can do…”.



“There’s time until July 20 for the clause otherwise later it’d be tough negotiations!”.



“I’m under contract at Leipzig and I want to win titles”, told @ellarguero. pic.twitter.com/3nq2tfnfEG