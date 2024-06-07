Фариоли в Аяксе: исторический выбор и новая надежда Амстердама

События, происходящие в нидерландской Эредивизи не так широко освещаются на страницах отечественных СМИ, однако это вовсе не говорит о том, что этот чемпионат не заслуживает большего внимания. Просто за перипетиями в УПЛ и топ-лигах Европы далеко не у всех получается столь же внимательно отслеживать еще и лиги «второго эшелона» в континентальном футболе. Поэтому порой будет как минимум не лишним расширить кругозор, и хотя бы точечно сфокусировать внимание на определенных событиях, которые происходят за пределами Украины и вне топ-5 чемпионатов.

23 мая руководство самого титулованного клуба Нидерландов, коим является «Аякс», объявило о назначении на пост главного тренера первой команды 35-летнего Франческо Фариоли. Новость не вызвала фурора на европейском континенте, однако для Эредивизи в целом и «Аякса» в частности она по-своему является исторической.

Судите сами: Франческо Фариоли стал лишь вторым итальянским специалистом, который получил должность главного тренера команды Эредивизи за всю историю этого турнира. До этого «первопроходцем» с Апеннинского полуострова в Нидерландах являлся Массимо Моралес, который в 1999 году в течение двух месяцев являлся коучем «Де Графсхапа», хотя там речь шла, скорее, о временном назначении, потому как вскоре итальянец уступил свое место англичанину Робу Макдональду, войдя в его тренерский штаб и отработав там целый сезон-1999/2000.

Второй интересный момент заключается в том, что главным тренером «Аякса» стал невероятно молодой специалист (в апреле Фариоли отпраздновал лишь свой 35-й день рождения), который никогда не являлся профессиональным футболистом, а свой путь в наставническом ремесле начинал с обязанностей технического ассистента, а затем – тренера вратарей в откровенно малоизвестных командах Италии. Спустя десять лет, в течение которых Фариоли даже занесло в Катар, перспективного специалиста заприметил Роберто Де Дзерби, предложивший Франческо в 2017 году войти в его тренерский штаб в «Беневенто». Через год они вместе уехали уже в «Сассуоло», откуда Фариоли и пошел на повышение, получив приглашение от турка Чагдаша Атана стать его ассистентом в «Аланьяспоре». Далее в карьере Фариоли уже последовала работа исключительно в статусе главного тренера – «Фатих Карагюмрюка» и все того же «Аланьяспора». А до момента назначения в «Аякс» итальянский наставник провел сезон во главе французской «Ниццы», ставшей на тот момент вершиной его тренерской карьеры.

ФК Ницца. Роберто Фариоли

Пожалуй, это самая интересная деталь при анализе вопроса с назначением нового главного тренера «Аякса». Приход в Амстердам Фариоли означает, что боссы «божьих сыновей» разглядели в специалисте, или, скорее, в командах, с которыми он успел поработать, определенное соответствие принципам своей исторической модели игры в футбол. Модели, которая как минимум с точки зрения технико-тактической составляющей никогда не подразумевала отступлений в сторону или каких-то компромиссов: «Аякс» всегда должен показывать яркий, изысканный, обязательно атакующий и, по возможности, красивый и зрелищный футбол. Это то, что уже записано в ДНК амстердамцев и то, от чего они не могут отойти в принципе, так как это вопрос даже не эстетического выбора, а единственная возможность продолжать развивать и являть футбольному миру своих талантливых игроков – будь то воспитанники легендарной академии, или же те молодые вундеркинды, которых «Аякс» успел вовремя высмотреть и подписать из других клубов.

Не являясь классическим «денежным мешком», «Аякс» просто обязан ежегодно или хотя бы раз в пару лет выдавать «на гора» очередную партию топовых молодых талантов, которых быстро разметают на трансферном рынке европейские гранды, привыкшие агрессивно расталкивать друг друга у прилавка талантов, которым уже давно стал клуб из Амстердама. Это своего рода стратегия выживания и способности в какой-то момент вновь оказаться если уж и не на вершине континентального футбола, как было в начале семидесятых годов минувшего века, то хотя бы в непосредственной близости от нее.

Сразу после новости о назначении Фариоли главным тренером, сам наставник и высшее руководство «Аякса» пояснили мотивы, которые поспособствовали началу этого сотрудничества. Итальянца назвали приверженцем атакующей модели игры с использованием схемы 4-3-3 и большинства ключевых принципов, которые стали известны благодаря реализации собственных идей легендарным Йоханом Кройфом. Иными словами, топ-менеджмент «Аякса» решил назначить главным тренером команды того специалиста, который, по их мнению, максимально подходит под идеи, годами являвшиеся олицетворением успехов «божьих сыновей». И это более чем логично.

Сам Фариоли на камеру заявил, что желание руководства «Аякса» и его стремление возглавить эту команду были проявлением взаимности, а также подчеркнул: мол, его коллективы всегда стараются показывать тактически сложный футбол, который приносит эстетическое удовлетворение зрителю. При этом, Франческо акцентировал внимание на том, что забывать про оборону он не собирается, и это вовсе неудивительно, учитывая результаты, которые он продемонстрировал в сезоне-2023/24 во французской Лиге 1 с «Ниццей», когда «орлята» стали первыми в списке команд с наименьшим количеством пропущенных мячей (29 в 34 поединках). А еще при Фариоли на новый уровень развития в стане «орлят» вышли такие исполнители как Жан-Клер Тодибо, Хефрен Тюрам и Терем Моффи, которых уже сейчас пресса активно «продает» в другие клубы и чемпионаты.

Третий интересный момент, который вполне вписывается в концепцию исторического выбора руководства «Аякса» при назначении Фариоли, заключается в том, что Франческо станет первым иностранным главным тренером «божьих сыновей» за более чем четверть века! В последний раз до нынешнего момента коуч-легионер на скамейке «Аякса» восседал в 1998 году – тогда это был датчанин Мортен Ольсен, сделавший себе впоследствии имя во главе сборной Дании, главным тренером которой он проработал 16 лет и сыграл 180 поединков.

И в аспекте последнего интересно еще и то, насколько на европейском континенте в целом, похоже, меняется отношение к итальянским тренерам. За пределами родины их больше не считают последователями сугубо оборонительной стилистики футбола, наоборот, – приглашение Фариоли в команду, которая издавна исповедует атакующие принципы ведения игры, говорит о том, что представители тренерского цеха с Апеннин сумели наконец-то перестать быть жертвами тактических предрассудков. В конце концов, Фариоли тут вовсе не единственный, кто доказывает нецелесообразность стереотипных подходов: вспомните как отзываются в Европе о стилистике «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, или что говорили в Англии (особенно в сезоне-2022/23 и первой половине сезона-2023/24) о Роберто Де Дзерби… Да и Энцо Мареска с его «Лестером» в Чемпионшипе-2023/24 – это еще одно доказательство, как атакующий комбинационный футбол команды может более чем успешно сочетаться с итальянским главным тренером, стоящим у ее «руля».

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

В заключение нельзя не вспомнить, как год назад Франческо Фариоли активно сватали на тренерский мостик «Шахтера». Тогда в СМИ писали, что итальянец является креатурой спортивного директора «горняков» Дарио Срны, в то время как за назначение Патрика ван Леувена активно ратовал генеральный директор клуба Сергей Палкин. Кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы не боязнь семьи Фариоли перебираться вместе с ним в Украину, из-за чего этот молодой специалист в общем-то и отверг предложение «оранжево-черных». Если бы не война, все могло бы сложиться совершенно иначе, и сегодня мы бы, возможно, анализировали не назначение Фариоли в «Аякс», а успешность его работы в «Шахтере». Впрочем, футбольные ДНК этих двух клубов в чем-то очень и очень похожи, а потому наблюдать за работой 35-летнего итальянца в Амстердаме будет еще интереснее, ведь теоретически, если у него все удачно сложится там, то можно смело предполагать, что и с «горняками» Фариоли уж точно не провалился бы настолько громко и быстро, как это получилось у Патрика ван Леувена…