Барселона получила нового главного тренера
Каталонцев возглавил немец Флик
Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик стал новым наставником испанской «Барселоны».
Сообщается, что с бывшим главным тренером сборной Германии уже подписан контракт.
При подписании соглашения с «блауграной» вместе с Фликом присутствовал его агент Пини Захави.
Как известно, по завершении сезона-2023/2024 «Барселону» покинул 44-летний Хави. «Блауграна» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 85 очков, что оказалось на 10 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», ставшего чемпионом страны.
Ранее Хави дал совет своему преемнику в «Барселоне».
🔵🔴🇩🇪 Barça are set to announce Hansi Flick as new head coach. ⬇️⏳ pic.twitter.com/Jf7XZJpGNR— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2024
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