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Испания
29 мая 2024, 14:32 | Обновлено 29 мая 2024, 14:51
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0

Барселона получила нового главного тренера

Каталонцев возглавил немец Флик

29 мая 2024, 14:32 | Обновлено 29 мая 2024, 14:51
770
0
Барселона получила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик стал новым наставником испанской «Барселоны».

Сообщается, что с бывшим главным тренером сборной Германии уже подписан контракт.

При подписании соглашения с «блауграной» вместе с Фликом присутствовал его агент Пини Захави.

Как известно, по завершении сезона-2023/2024 «Барселону» покинул 44-летний Хави. «Блауграна» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 85 очков, что оказалось на 10 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», ставшего чемпионом страны.

Ранее Хави дал совет своему преемнику в «Барселоне».

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Ханс-Дитер Флик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Хави
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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