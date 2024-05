Барселона получила нового главного тренера

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик стал новым наставником испанской «Барселоны».

Сообщается, что с бывшим главным тренером сборной Германии уже подписан контракт.

При подписании соглашения с «блауграной» вместе с Фликом присутствовал его агент Пини Захави.

Как известно, по завершении сезона-2023/2024 «Барселону» покинул 44-летний Хави. «Блауграна» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 85 очков, что оказалось на 10 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», ставшего чемпионом страны.

Ранее Хави дал совет своему преемнику в «Барселоне».

🔵🔴🇩🇪 Barça are set to announce Hansi Flick as new head coach. ⬇️⏳ pic.twitter.com/Jf7XZJpGNR