Рассказал откровенно. Хави дал совет своему преемнику в Барселоне

Испанский специалист Хави, покинув тренерский пост в «Барселоне», выступил с обращением в адрес нового главного тренера «сине-гранатовых».

«Что посоветую новому тренеру? Я бы сказал ему, что ему предстоит столкнуться с очень сложной ситуацией. Единственное, что может спасти тебя в этом клубе – это победа. Это факт, иностранец ты или нет. Новому тренеру я бы сказал, что вы будете страдать. Это трудная работа, и вам придётся набраться терпения», – заявил Хави.

Напомним, ранее Хави выступил с резким заявлением после ухода из «Барселоны».