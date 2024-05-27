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Испания
27 мая 2024, 11:58 | Обновлено 27 мая 2024, 12:04
397
1

Рассказал откровенно. Хави дал совет своему преемнику в Барселоне

Испанец обратился к следующему наставнику «блауграны»

27 мая 2024, 11:58 | Обновлено 27 мая 2024, 12:04
397
1
Рассказал откровенно. Хави дал совет своему преемнику в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанский специалист Хави, покинув тренерский пост в «Барселоне», выступил с обращением в адрес нового главного тренера «сине-гранатовых».

«Что посоветую новому тренеру? Я бы сказал ему, что ему предстоит столкнуться с очень сложной ситуацией. Единственное, что может спасти тебя в этом клубе – это победа. Это факт, иностранец ты или нет. Новому тренеру я бы сказал, что вы будете страдать. Это трудная работа, и вам придётся набраться терпения», – заявил Хави.

Напомним, ранее Хави выступил с резким заявлением после ухода из «Барселоны».

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Юрій Остроумов Источник: Twitter
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