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  4. Хави выступил с резким заявлением после ухода из Барселоны
Испания
27 мая 2024, 11:23 | Обновлено 27 мая 2024, 11:44
1514
2

Хави выступил с резким заявлением после ухода из Барселоны

Испанец – о причинах своего увольнения

27 мая 2024, 11:23 | Обновлено 27 мая 2024, 11:44
1514
2
Хави выступил с резким заявлением после ухода из Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Уже бывший главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о решении клубного руководства уволить его с занимаемого поста.

«Мы думали, что это еще не конец. Противоречивое ощущение, мы не выигрывали титулы, но мы были на правильном пути. В футболе есть такие вещи. Руководство принимает решения. Мы довольны тем, что сделали: это два титула в сложной ситуации. Реакция игроков была замечательной.

Причины ухода? Я не обязан называть причины. У меня нет другого выбора, кроме как принять это, и ничего более. Решение уже принято, и мы должны смотреть вперед. Клуб превыше всего», – заявил Хави.

«Барселона» под руководством Хави в итоговой турнирной таблице чемпионата Испании расположилась на 2-м месте, проиграв борьбу только мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что Хави вошел в топ-10 тренеров-гвардейцев «Барселоны».

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Marca
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Андрій Шевченко
Хто всі ці " ми".....а то говорить, як буданга з зельцманом, якщо щось вдало вийшло то "Я", а як обісрався то " ми" , а останнім часом взагалі " вони"
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