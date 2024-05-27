Хави выступил с резким заявлением после ухода из Барселоны

Уже бывший главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о решении клубного руководства уволить его с занимаемого поста.

«Мы думали, что это еще не конец. Противоречивое ощущение, мы не выигрывали титулы, но мы были на правильном пути. В футболе есть такие вещи. Руководство принимает решения. Мы довольны тем, что сделали: это два титула в сложной ситуации. Реакция игроков была замечательной.

Причины ухода? Я не обязан называть причины. У меня нет другого выбора, кроме как принять это, и ничего более. Решение уже принято, и мы должны смотреть вперед. Клуб превыше всего», – заявил Хави.

«Барселона» под руководством Хави в итоговой турнирной таблице чемпионата Испании расположилась на 2-м месте, проиграв борьбу только мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что Хави вошел в топ-10 тренеров-гвардейцев «Барселоны».