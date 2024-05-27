Ушел достойно. Хави вошел в топ-10 тренеров-гвардейцев Барселоны

В воскресенье, 26 мая, в 38-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла в гостях «Севилью» со счетом 2:1. Это был последний матч команды под руководством Хави.

Для испанского специалиста последняя игра в «Барселоне» стала 143-й во всех турнирах. По этому показателю Хави догнал Эленио Эрреру в тренерском реестре каталонцев.

Впереди – 9 специалистов. Это Эрнесто Вальверде (145), Фердинанд Даучик (151), Терри Венейблс (169), Луис Энрике (181), Луи ван Гал (200), Жузеп Гвардиола (247), Ринус Михелс (267), Франк Райкард (273) и Йохан Кройф (421).

Из 143 матчей при Хави «Барселона» выиграл 90. 24 встречи завершились вничью, 29 игр команда проиграла.