Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ушел достойно. Хави вошел в топ-10 тренеров-гвардейцев Барселоны
Испания
27 мая 2024, 09:42 |
592
0

Ушел достойно. Хави вошел в топ-10 тренеров-гвардейцев Барселоны

Испанец провел с «блауграной» 143 матча

27 мая 2024, 09:42 |
592
0
Ушел достойно. Хави вошел в топ-10 тренеров-гвардейцев Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

В воскресенье, 26 мая, в 38-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла в гостях «Севилью» со счетом 2:1. Это был последний матч команды под руководством Хави.

Для испанского специалиста последняя игра в «Барселоне» стала 143-й во всех турнирах. По этому показателю Хави догнал Эленио Эрреру в тренерском реестре каталонцев.

Впереди – 9 специалистов. Это Эрнесто Вальверде (145), Фердинанд Даучик (151), Терри Венейблс (169), Луис Энрике (181), Луи ван Гал (200), Жузеп Гвардиола (247), Ринус Михелс (267), Франк Райкард (273) и Йохан Кройф (421).

Из 143 матчей при Хави «Барселона» выиграл 90. 24 встречи завершились вничью, 29 игр команда проиграла.

По теме:
Спасибо Лунину. Реал завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Источник: Барселона сегодня назовет имя нового главного тренера
Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская команда звезд UA Steel начала с поражения от бразильского G3X FC
Футбол | 27 мая 2024, 00:40 5
Украинская команда звезд UA Steel начала с поражения от бразильского G3X FC
Украинская команда звезд UA Steel начала с поражения от бразильского G3X FC

Сыгран матч первого раунда турнира 2024 Kings World Cup по мини-футболу

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 27 мая 2024, 00:01 4
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
Футбол | 26.05.2024, 14:55
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Футбол | 27.05.2024, 00:19
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с Боруссией Д
Футбол | 27.05.2024, 08:03
Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с Боруссией Д
Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов с Боруссией Д
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
25.05.2024, 22:12 1
Хоккей
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
27.05.2024, 07:38 4
Бокс
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
25.05.2024, 22:18
Бокс
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
25.05.2024, 09:47 1
Бокс
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
25.05.2024, 12:13
Футбол
Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор
Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор
25.05.2024, 19:25 4
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
25.05.2024, 19:42 11
Футбол
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
26.05.2024, 00:04 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем