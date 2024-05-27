Барселона переиграла Севилью в последнем матче под руководством Хави
Победу каталонцам принесли голы Роберта Левандовски и Фермина Лопеса
В матче последнего 38-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде победила «Севилью» (2:1).
Победу каталонской команде принесли голы Роберта Левандовски и Фермина Лопеса. У хозяев отличился Юссеф Эн-Несири.
Это был последний матч 44-летнего специалиста Хави на тренерском мостике «Барселоны».
«Барселона» (85 очков) финишировала на 2-й позиции, пропустив вперед только Реал. А «Севилья» (41 пункт) завершила сезон на 14-й позиции.
Ла Лига. 38-й тур, 26 мая
Севилья – Барселона – 1:2
Голы: Эн-Несири, 31 – Левандовски, 15, Фермин Лопес, 59
Севилья: Нюланд, Рамос, Баде (Гудель, 79), Салас (Маркао Тейшейра, 46), Педроса, Хуанлу Санчес, Окампос, Сумаре, Агуме (Буэно, 79), Лукебакио (Мариано Диас, 79), Эн-Несири (Велис, 90).
Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу (Форт, 84), Кристенсен (Ромеу, 46), Гюндоган, Педри, Фермин Лопес (Роке, 75), Ямал (Жоау Феликс, 62), Левандовски (Ферран Торрес, 62).
Предупреждения: Салас, 36, Жоау Канселу, 49, Окампос, 90+3.
Видео голов и обзор матча
Итоговая турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|38
|29
|8
|1
|87 - 26
|95
|2
|Барселона
|38
|26
|7
|5
|79 - 44
|85
|3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4
|Атлетико Мадрид
|38
|24
|4
|10
|70 - 43
|76
|5
|Атлетик Бильбао
|38
|19
|11
|8
|61 - 37
|68
|6
|Реал Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51 - 39
|60
|7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48 - 45
|57
|8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|40 - 45
|49
|10
|Алавес
|38
|12
|10
|16
|36 - 46
|46
|11
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12
|Хетафе
|38
|10
|13
|15
|42 - 54
|43
|13
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|46 - 57
|41
|14
|Севилья
|38
|10
|11
|17
|48 - 54
|41
|15
|Мальорка
|38
|8
|16
|14
|33 - 44
|40
|16
|Лас Пальмас
|38
|10
|10
|18
|33 - 47
|40
|17
|Райо Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29 - 48
|38
|18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26 - 55
|33
|19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43 - 75
|21
|20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
События матча
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