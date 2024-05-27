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Чемпионат Испании
Севилья
26.05.2024 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
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Испания
27 мая 2024, 00:15 | Обновлено 27 мая 2024, 01:58
259
0

Барселона переиграла Севилью в последнем матче под руководством Хави

Победу каталонцам принесли голы Роберта Левандовски и Фермина Лопеса

27 мая 2024, 00:15 | Обновлено 27 мая 2024, 01:58
259
0
Барселона переиграла Севилью в последнем матче под руководством Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес и Хави

В матче последнего 38-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде победила «Севилью» (2:1).

Победу каталонской команде принесли голы Роберта Левандовски и Фермина Лопеса. У хозяев отличился Юссеф Эн-Несири.

Это был последний матч 44-летнего специалиста Хави на тренерском мостике «Барселоны».

«Барселона» (85 очков) финишировала на 2-й позиции, пропустив вперед только Реал. А «Севилья» (41 пункт) завершила сезон на 14-й позиции.

Ла Лига. 38-й тур, 26 мая

Севилья – Барселона – 1:2

Голы: Эн-Несири, 31 – Левандовски, 15, Фермин Лопес, 59

Севилья: Нюланд, Рамос, Баде (Гудель, 79), Салас (Маркао Тейшейра, 46), Педроса, Хуанлу Санчес, Окампос, Сумаре, Агуме (Буэно, 79), Лукебакио (Мариано Диас, 79), Эн-Несири (Велис, 90).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу (Форт, 84), Кристенсен (Ромеу, 46), Гюндоган, Педри, Фермин Лопес (Роке, 75), Ямал (Жоау Феликс, 62), Левандовски (Ферран Торрес, 62).

Предупреждения: Салас, 36, Жоау Канселу, 49, Окампос, 90+3.

Видео голов и обзор матча

Итоговая турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 38 29 8 1 87 - 26 95
2 Барселона 38 26 7 5 79 - 44 85
3 Жирона 38 25 6 7 85 - 46 81
4 Атлетико Мадрид 38 24 4 10 70 - 43 76
5 Атлетик Бильбао 38 19 11 8 61 - 37 68
6 Реал Сосьедад 38 16 12 10 51 - 39 60
7 Бетис 38 14 15 9 48 - 45 57
8 Вильярреал 38 14 11 13 65 - 65 53
9 Валенсия 38 13 10 15 40 - 45 49
10 Алавес 38 12 10 16 36 - 46 46
11 Осасуна 38 12 9 17 45 - 56 45
12 Хетафе 38 10 13 15 42 - 54 43
13 Сельта 38 10 11 17 46 - 57 41
14 Севилья 38 10 11 17 48 - 54 41
15 Мальорка 38 8 16 14 33 - 44 40
16 Лас Пальмас 38 10 10 18 33 - 47 40
17 Райо Вальекано 38 8 14 16 29 - 48 38
18 Кадис 38 6 15 17 26 - 55 33
19 Альмерия 38 3 12 23 43 - 75 21
20 Гранада 38 4 9 25 38 - 79 21
Полная таблица

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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