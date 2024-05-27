Барселона переиграла Севилью в последнем матче под руководством Хави

В матче последнего 38-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде победила «Севилью» (2:1).

Победу каталонской команде принесли голы Роберта Левандовски и Фермина Лопеса. У хозяев отличился Юссеф Эн-Несири.

Это был последний матч 44-летнего специалиста Хави на тренерском мостике «Барселоны».

«Барселона» (85 очков) финишировала на 2-й позиции, пропустив вперед только Реал. А «Севилья» (41 пункт) завершила сезон на 14-й позиции.

Ла Лига. 38-й тур, 26 мая

Севилья – Барселона – 1:2

Голы: Эн-Несири, 31 – Левандовски, 15, Фермин Лопес, 59

Севилья: Нюланд, Рамос, Баде (Гудель, 79), Салас (Маркао Тейшейра, 46), Педроса, Хуанлу Санчес, Окампос, Сумаре, Агуме (Буэно, 79), Лукебакио (Мариано Диас, 79), Эн-Несири (Велис, 90).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу (Форт, 84), Кристенсен (Ромеу, 46), Гюндоган, Педри, Фермин Лопес (Роке, 75), Ямал (Жоау Феликс, 62), Левандовски (Ферран Торрес, 62).

Предупреждения: Салас, 36, Жоау Канселу, 49, Окампос, 90+3.

Видео голов и обзор матча

Итоговая турнирная таблица