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  4. Севилья – Барселона – 1:2. Подарок для Хави на прощание. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Севилья
26.05.2024 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
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Испания
27 мая 2024, 02:22 | Обновлено 27 мая 2024, 02:23
87
0

Севилья – Барселона – 1:2. Подарок для Хави на прощание. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Испании по футболу

27 мая 2024, 02:22 | Обновлено 27 мая 2024, 02:23
87
0
Севилья – Барселона – 1:2. Подарок для Хави на прощание. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» отправилась в гости к «Севилье».

Это был последний матч для Хави у руля «сине-гранатовых», поэтому у футболистов была дополнительная мотивация.

Легко не было, но голы Левандовски и Фермина Лопеса принесли каталонцам победу. За хозяев точным ударом отличился Эн-Несири.

Ла Лига. 38-й тур, 26 мая

Севилья – Барселона – 1:2

Голы: Эн-Несири, 31 – Левандовски, 15, Фермин Лопес, 59

Севилья: Нюланд, Рамос, Баде (Гудель, 79), Салас (Маркао Тейшейра, 46), Педроса, Хуанлу Санчес, Окампос, Сумаре, Агуме (Буэно, 79), Лукебакио (Мариано Диас, 79), Эн-Несири (Велис, 90).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу (Форт, 84), Кристенсен (Ромеу, 46), Гюндоган, Педри, Фермин Лопес (Роке, 75), Ямал (Жоау Феликс, 62), Левандовски (Ферран Торрес, 62).

Предупреждения: Салас, 36, Жоау Канселу, 49, Окампос, 90+3.

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Барселона Севилья Севилья - Барселона чемпионат Испании по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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