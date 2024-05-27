В матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» отправилась в гости к «Севилье».

Это был последний матч для Хави у руля «сине-гранатовых», поэтому у футболистов была дополнительная мотивация.

Легко не было, но голы Левандовски и Фермина Лопеса принесли каталонцам победу. За хозяев точным ударом отличился Эн-Несири.

Ла Лига. 38-й тур, 26 мая

Севилья – Барселона – 1:2

Голы: Эн-Несири, 31 – Левандовски, 15, Фермин Лопес, 59

Севилья: Нюланд, Рамос, Баде (Гудель, 79), Салас (Маркао Тейшейра, 46), Педроса, Хуанлу Санчес, Окампос, Сумаре, Агуме (Буэно, 79), Лукебакио (Мариано Диас, 79), Эн-Несири (Велис, 90).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу (Форт, 84), Кристенсен (Ромеу, 46), Гюндоган, Педри, Фермин Лопес (Роке, 75), Ямал (Жоау Феликс, 62), Левандовски (Ферран Торрес, 62).

Предупреждения: Салас, 36, Жоау Канселу, 49, Окампос, 90+3.

Видео голов и обзор матча