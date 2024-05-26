Испания26 мая 2024, 22:00 | Обновлено 26 мая 2024, 22:04
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Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 мая матч 38-го тура Ла Лиги
26 мая 2024, 22:00 | Обновлено 26 мая 2024, 22:04
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В воскресенье, 26 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Барселона».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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