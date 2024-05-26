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Чемпионат Испании
Севилья
26.05.2024 22:00 – 45+ 1 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 мая 2024, 22:00 | Обновлено 26 мая 2024, 22:04
356
0

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 мая матч 38-го тура Ла Лиги

26 мая 2024, 22:00 | Обновлено 26 мая 2024, 22:04
356
0
Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Севилья – Барселона

В воскресенье, 26 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Барселона».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Барселона Севилья Севилья - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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