В воскресенье, 26 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Барселона».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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