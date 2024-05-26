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Чемпионат Испании
Севилья
26.05.2024 22:00 - : -
Барселона
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Испания
26 мая 2024, 00:46 | Обновлено 26 мая 2024, 01:26
78
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Севилья – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

26 мая 2024, 00:46 | Обновлено 26 мая 2024, 01:26
78
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Севилья – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

26 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 38-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда уже не так шокировала неудачными результатами, как в прошлом сезоне. Но, с другой стороны, тогда Белая Андалусия смогла во многом реабилитироваться за неудачи, в который уже раз выиграв Лигу Европы. Но на этот раз испанцы вылетели из еврокубков еще в декабре, когда закончили на четвертой позиции в своей группе Лиги чемпионов. Впрочем, тогда нервьоненсе больше беспокоились ужасными результатами в Примере, где они застряли в зоне вылета. Только при Кике Санчесе Флоресе что-то начало получаться. С февраля получился удачный отрезок, с парой поражений за 12 туров, более того, выиграли четырежды при ничьей в дерби с Бетисом. И только в мае расслабились, проиграв не только Вильярреалу, но и борцу за выживание - Кадису, а в прошлом туре - и Атлетику.

Ставки на матч Севилья – Барселона

Барселона

Клуб год назад взял трофеи, выиграв Суперкубок Испании-2023, а потом досрочно выиграв Примеру. Но сейчас что-то получалось только в Лиге чемпионов, когда впервые за 3 розыгрыша у сине-гранатовых удалось выйти из группы. Но и там развязка была достаточно разочаровывающей: после победы в Париже, быстро открыв счет дома, в итоге в меньшинстве уступили 1:4. Такой же счет был в Суперкубке, с Реалом, а вскоре после этого Атлетик выбил старого соперника из кубка. Кстати, на фоне тех неудач Хави даже объявлял о своем уходе, но передумал. Хотя в Примере были новые осечки - в Эль Класико с галактикос и даже Жироной, что выбивала со второго места соседа. Впрочем, потом Довбик и компания сдулись, удовлетворившись выходом в Лигу чемпионов. Отмечая это, кулес разгромили 3:0 Райо Вальекано.

Статистика личных встреч

Севилья не выигрывает с февраля 2021-го года. После этого было 6 побед каталонцев при единственной ничьей, в том числе уже 4 подряд.

Прогноз

GGBET не верит, что хозяева вдруг встрепенутся и перед самыми каникулами решат поиграть и побороться. Ставим на победу гостей (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Севилья
26 мая 2024 -
22:00
Барселона
Победа Барселоны 1.81 Сделать ставку
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Севилья Барселона Севилья - Барселона прогнозы прогнозы на футбол Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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