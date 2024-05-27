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Испания
27 мая 2024, 02:06 | Обновлено 27 мая 2024, 02:15
193
0

«Мы были на верном пути». Хави прокомментировал свой уход из Барселоны

Хави поблагодарил футболистов за поддержку

27 мая 2024, 02:06 | Обновлено 27 мая 2024, 02:15
193
0
«Мы были на верном пути». Хави прокомментировал свой уход из Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоне» Хави рассказал, что чувствует в связи с уходом из «Барселоны»

«Как я себя чувствую? Свободным – нет, мы хотели продолжить работу. Мы думали, что она не закончена. Чувства противоречивые, потому что я считаю, что результат хороший. Думаю, мы были на верном пути, но в футболе такое бывает. Решение принимают директора, и они довели это до нас.

Мы выиграли два трофея в очень тяжелой ситуации. Само собой, я желаю «Барселоне» только лучшего. От реакции футболистов у меня мурашки.

Все, что я делал, провоцировало землетрясения, я стал мишенью и не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад, мы хотели работать. Остается смириться», – сказал Хави.

44-летний специалист возглавил каталонцев в ноябре 2021 года. За это время клуб сыграл 142 матча (89 побед, 24 ничьи, 29 поражений).

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Хави Барселона Севилья Севилья - Барселона чемпионат Испании по футболу
Руслан Травкин Источник: AS
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