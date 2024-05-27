«Мы были на верном пути». Хави прокомментировал свой уход из Барселоны

Наставник «Барселоне» Хави рассказал, что чувствует в связи с уходом из «Барселоны»

«Как я себя чувствую? Свободным – нет, мы хотели продолжить работу. Мы думали, что она не закончена. Чувства противоречивые, потому что я считаю, что результат хороший. Думаю, мы были на верном пути, но в футболе такое бывает. Решение принимают директора, и они довели это до нас.

Мы выиграли два трофея в очень тяжелой ситуации. Само собой, я желаю «Барселоне» только лучшего. От реакции футболистов у меня мурашки.

Все, что я делал, провоцировало землетрясения, я стал мишенью и не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад, мы хотели работать. Остается смириться», – сказал Хави.

44-летний специалист возглавил каталонцев в ноябре 2021 года. За это время клуб сыграл 142 матча (89 побед, 24 ничьи, 29 поражений).