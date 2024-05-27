Источник: Барселона сегодня назовет имя нового главного тренера
Ханс-Дитер Флик станет новым главным тренером каталонцев
Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик станет новым главным тренером «Барселоны», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Официально о его назначении будет объявлено уже сегодня, 27 мая. Бывший тренер сборной Германии подпишет контракт до 2026 года.
Флик до работы с национальной сборной Германии тренировал «Баварию». Под его руководством мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов, два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
С ноября 2021 года «сине-гранатовых» тренировал Хави.
✍️ Hansi #Flick, set to sign his contract until 2026 at @FCBarcelona on Monday!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 25, 2024
Official announcement planned for Monday 🇩🇪
Flick, new coach of Barcelona soon … ⏳ https://t.co/964O5F8Qik
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