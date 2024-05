Источник: Барселона сегодня назовет имя нового главного тренера

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик станет новым главным тренером «Барселоны», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Официально о его назначении будет объявлено уже сегодня, 27 мая. Бывший тренер сборной Германии подпишет контракт до 2026 года.

Флик до работы с национальной сборной Германии тренировал «Баварию». Под его руководством мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов, два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С ноября 2021 года «сине-гранатовых» тренировал Хави.

✍️ Hansi #Flick, set to sign his contract until 2026 at @FCBarcelona on Monday!



Official announcement planned for Monday 🇩🇪



Flick, new coach of Barcelona soon … ⏳ https://t.co/964O5F8Qik