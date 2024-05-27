Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Барселона сегодня назовет имя нового главного тренера
Испания
27 мая 2024, 05:10 | Обновлено 27 мая 2024, 05:15
602
0

Источник: Барселона сегодня назовет имя нового главного тренера

Ханс-Дитер Флик станет новым главным тренером каталонцев

27 мая 2024, 05:10 | Обновлено 27 мая 2024, 05:15
602
0
Источник: Барселона сегодня назовет имя нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик станет новым главным тренером «Барселоны», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Официально о его назначении будет объявлено уже сегодня, 27 мая. Бывший тренер сборной Германии подпишет контракт до 2026 года.

Флик до работы с национальной сборной Германии тренировал «Баварию». Под его руководством мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов, два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С ноября 2021 года «сине-гранатовых» тренировал Хави.

По теме:
Умеет делать чемпионами. Наполи возглавит бывший наставник Интера и Челси
Севилья – Барселона – 1:2. Подарок для Хави на прощание. Видео голов, обзор
«Мы были на верном пути». Хави прокомментировал свой уход из Барселоны
Ханс-Дитер Флик Барселона назначение тренера
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Футбол | 26 мая 2024, 10:17 40
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо

Это будут не только украинцы

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
Футбол | 26 мая 2024, 15:02 20
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера

Житомирскую команду возглавил Имад Ашур

Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Теннис | 26.05.2024, 13:12
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Источник: Шахтер не делал никаких предложений Днепру-1 по Пихаленку
Футбол | 26.05.2024, 20:55
Источник: Шахтер не делал никаких предложений Днепру-1 по Пихаленку
Источник: Шахтер не делал никаких предложений Днепру-1 по Пихаленку
Барселона переиграла Севилью в последнем матче под руководством Хави
Футбол | 27.05.2024, 00:15
Барселона переиграла Севилью в последнем матче под руководством Хави
Барселона переиграла Севилью в последнем матче под руководством Хави
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЧЕЛ: «В этом матче Жирона боролась за Трофей Пичичи для Довбика»
МИЧЕЛ: «В этом матче Жирона боролась за Трофей Пичичи для Довбика»
25.05.2024, 05:57 6
Футбол
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
25.05.2024, 15:31 54
Футбол
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
25.05.2024, 07:29
Бокс
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
25.05.2024, 19:42 11
Футбол
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик приехал в Великобританию и сводил всех нас в школу» 
Дерек ЧИСОРА: «Усик приехал в Великобританию и сводил всех нас в школу» 
25.05.2024, 01:21 1
Бокс
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
26.05.2024, 07:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем