Барселона наконец-то нашла замену Бускетсу на позиции опорного хавбека

Испанский клуб Барселона наконец-то нашел замену Серхио Бускетсу, покинувшему команду прошлым летом, на позиции опорного хавбека.

30-летний аргентинский полузащитник Гидо Родригес в летнее межсезонье может перейти из Бетиса в каталонский клуб, информируют инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира. Контракт футболиста с зелено-белыми заканчивается через два месяца.

Хотя пока не подписано никаких документов, есть устная договоренность о трансфере игрока в Барселону на правах свободного агента. Контракт будет подписан по системе 2+1, то есть на два года, до лета 2026, с возможностью пролонгации на один сезон.

Гидо Родригес выступает за Бетис уже 4,5 сезона. За это время он провел 169 матчей и забил 9 мячей, если учитывать все турниры.

🚨🔵🔴 Barcelona have Guido Rodriguez deal under control with terms of initial, verbal agreement ready on free transfer from Betis.



❗️ Nothing has been signed or guaranteed yet as there are still key details left.



Contract would be 2 years + 1, as @tjuanmarti reported. pic.twitter.com/k4vzqsNdAZ