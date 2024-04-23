Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Может повторить? Челси вспомнил супергол Мудрика в ворота Арсенала
Англия
23 апреля 2024, 18:57 |
417
1

ВИДЕО. Может повторить? Челси вспомнил супергол Мудрика в ворота Арсенала

Украинский вингер точно запомнил матч первого круга

23 апреля 2024, 18:57 |
417
1
ВИДЕО. Может повторить? Челси вспомнил супергол Мудрика в ворота Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 апреля 2024 года, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».

В поединке первого круга между этими командами суперголом отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. Тогда 23-летний футболист пробежал с мячом по флангу, после чего выполнил подачу в штрафную площадь «канониров», которая удивительным образом превратилась в гол.

«Челси» накануне важной игры решил напомнить болельщикам об этом забитом мяче в официальных социальных сетях клуба.

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сможет повторить? Челси вспомнил супергол Мудрика в ворота Арсенала

По теме:
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. Летом он мог возглавить Шахтер
Михаил Мудрик Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси видео голов и обзор Челси - Арсенал
Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Футбол | 23 апреля 2024, 03:55 0
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика

Наиболее вероятным следующим клубом у букмекерских контор является Челси, дальше – Арсенал...

Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Футбол | 23 апреля 2024, 00:12 6
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу

Виктор Цыганков может стать игроком «Байера»

Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Футбол | 23.04.2024, 18:44
Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Клуб НХЛ переехал в Юту. Что случилось и какие перспективы новой команды
Хоккей | 23.04.2024, 12:11
Клуб НХЛ переехал в Юту. Что случилось и какие перспективы новой команды
Клуб НХЛ переехал в Юту. Что случилось и какие перспективы новой команды
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23.04.2024, 13:45
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Max-Morlock
Ага . Если поставят на 120 минут.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
21.04.2024, 21:43 9
Теннис
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
21.04.2024, 22:15
Теннис
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 33
Футбол
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем