ВИДЕО. Может повторить? Челси вспомнил супергол Мудрика в ворота Арсенала

Сегодня, 23 апреля 2024 года, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».

В поединке первого круга между этими командами суперголом отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. Тогда 23-летний футболист пробежал с мячом по флангу, после чего выполнил подачу в штрафную площадь «канониров», которая удивительным образом превратилась в гол.

«Челси» накануне важной игры решил напомнить болельщикам об этом забитом мяче в официальных социальных сетях клуба.

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сможет повторить? Челси вспомнил супергол Мудрика в ворота Арсенала

Misha last time out against Arsenal. 👊#CFC | #ArsChe pic.twitter.com/t19NpGIsOZ