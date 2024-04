Аль-Наср взял три очка. Мане не забил пенальти, а затем оформил дубль

Вечером 19 апреля состоялись два матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Наср дома выиграл у команды Аль-Фейха (3:1) и сократил отставание от лидера – Аль-Хиляля – до 9 очков.

Героем матча стал сенегальский нападающий Садио Мане. Не забив пенальти в первом тайме, после перерыва он исправился и оформил дубль.

Звездный форвард Криштиану Роналду не играл из-за дисквалификации, полученной после удаления в предыдущем матче.

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (77), Аль-Наср (68), Аль-Ахли (52), Аль-Таавун (48), Аль-Иттихад (47).

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур. 19 апреля

Аль-Наср – Аль-Фейха – 3:1

Голы: Аль-Амри, 72, Мане, 76, 82 – Сакала, 6

Незабитый пенальти: Мане, 42

Аль-Рияд – Аль-Таи – 1:2

Аль-Хараджин, 59 – Менса, 45+1, Аль-Шувайи, 90+12 (автогол)

Турнирная таблица

ВИДЕО. Голы Садио Мане и незабитый пенальти

Commentator:



“Sadio Mane made it fly away as if it were a space dish. He sent it to reach us in Brazil.” 😭😭😭



pic.twitter.com/8TcSRwLKee