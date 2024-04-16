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Саудовская Аравия
16 апреля 2024, 09:24 |
607
0

Стало известно, сколько пропустит Роналду за удаление в Суперкубке

В нынешнем сезоне португалец забил 36 мячей в 37 матчах за Аль-Наср

16 апреля 2024, 09:24 |
607
0
Стало известно, сколько пропустит Роналду за удаление в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2). Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

На 86-й минуте Роналду пытался быстрее ввести мяч из аута, но ему начал мешать игрок «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи, и капитан «Аль-Насра» ударил его локтем. Аль-Булайхи упал на газон, начав корчиться от боли, а на поле возникла стычка. В итоге арбитр показал Криштиану красную карточку.

По данным источника, дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил португалец, и принял решение дисквалифицировать его на два матча.

В текущем сезоне Роналду сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 12 голевых передач.

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Криштиану Роналду удаление (красная карточка) Суперкубок Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд дисквалификация
Источник Goal.com
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