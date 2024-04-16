Стало известно, сколько пропустит Роналду за удаление в Суперкубке

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2). Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

На 86-й минуте Роналду пытался быстрее ввести мяч из аута, но ему начал мешать игрок «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи, и капитан «Аль-Насра» ударил его локтем. Аль-Булайхи упал на газон, начав корчиться от боли, а на поле возникла стычка. В итоге арбитр показал Криштиану красную карточку.

По данным источника, дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил португалец, и принял решение дисквалифицировать его на два матча.

В текущем сезоне Роналду сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 12 голевых передач.