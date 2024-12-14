Футбольная пенсия? Левандовски может перейти в Саудовскую Аравию

Звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может перейти в Саудовскую Аравию, сообщает El Nacional.

По информации источника, клубы из чемпионата Саудовской Аравии уже сделали предложение по трансферу игрока. Переход зависит от решения самого поляка. Как сообщает источник, «Барселона» может отпустить форвард, если саудовские клубы предложат достаточно средств. В каком именно клубе Саудовской Аравии поляк может продолжить карьеру не разглашается.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную 36-летнего Левандовского в 15 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 23 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Маркусом Тюрамом.