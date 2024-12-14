Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футбольная пенсия? Левандовски может перейти в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
14 декабря 2024, 17:36 |
442
0

Футбольная пенсия? Левандовски может перейти в Саудовскую Аравию

Звездный форвард может покинуть «Барселону»

14 декабря 2024, 17:36 |
442
0
Футбольная пенсия? Левандовски может перейти в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может перейти в Саудовскую Аравию, сообщает El Nacional.

По информации источника, клубы из чемпионата Саудовской Аравии уже сделали предложение по трансферу игрока. Переход зависит от решения самого поляка. Как сообщает источник, «Барселона» может отпустить форвард, если саудовские клубы предложат достаточно средств. В каком именно клубе Саудовской Аравии поляк может продолжить карьеру не разглашается.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную 36-летнего Левандовского в 15 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 23 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Маркусом Тюрамом.

По теме:
Вместо Карпат. Защитник Кривбасса может перейти в заграничный клуб
Конфликт завершен. Кривбасс продает ведущего защитника в Карпаты
Разочаровался в Манчестер Сити. Эрлинг Холанд не хочет продлевать контракт
Роберт Левандовски Барселона Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГОЛОВКО: «Был смешной момент, когда Зинченко приезжал от Гвардиолы»
Футбол | 14 декабря 2024, 17:02 0
ГОЛОВКО: «Был смешной момент, когда Зинченко приезжал от Гвардиолы»
ГОЛОВКО: «Был смешной момент, когда Зинченко приезжал от Гвардиолы»

Экс-тренер юношеских сборных Украины вспомнил совместную работу с игроком

Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Футбол | 13 декабря 2024, 21:18 17
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?

У Игоря Харатина возникли проблемы

Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Футбол | 14.12.2024, 00:10
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Бокс | 14.12.2024, 07:50
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
Футбол | 14.12.2024, 11:17
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика
«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика
13.12.2024, 11:22
Бокс
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 114
Футбол
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
13.12.2024, 12:41 23
Футбол
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
12.12.2024, 20:24 7
Футбол
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
12.12.2024, 22:48
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 366
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
12.12.2024, 20:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем