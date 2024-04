2 апреля проходит матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Абха и Аль-Наср.

Звездный португальский форвард всемирного клуба Криштиану Роналду оформил дубль уже на 21-й минуте.

КриРо дважды поразил ворота соперников после ударов со штрафных.

❗️ ВИДЕО. Роналду оформил дубль со штрафных ударов в Саудовской Аравии

Для португальца это 60-й поединок в футболке «Аль-Насра». На его счету уже 55 голов и 14 ассистов.

На 35-й минуте встречи счет 3:0 в пользу Аль-Насра. 3-й мяч забил Садио Мане, ассистировал КриРо.

