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  4. Ман Сити подпишет 14-летнего игрока. Он уже дебютировал на взрослом уровне
Англия
25 марта 2024, 20:28 |
1249
0

Ман Сити подпишет 14-летнего игрока. Он уже дебютировал на взрослом уровне

Каван Салливан в будущем присоединится к «горожанам»

25 марта 2024, 20:28 |
1249
0
Ман Сити подпишет 14-летнего игрока. Он уже дебютировал на взрослом уровне
Twitter. Каван Салливан

Английский «Манчестер Сити» готовит документы для подписания 14-летнего американского полузащитника «Филадельфии» Кавана Салливана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже достигли соглашения, подписание контракта между игроком и «горожанами» – это лишь вопрос времени.

Отмечается, что Каван Салливан перейдет в структуру «Манчестер Сити» не сразу, а в будущие годы.

24 марта 2024 года подросток дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену за вторую команду «Филадельфии». В этой игре вундеркинд отметился голевой передачей.

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Источник Фабрицио Романо
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