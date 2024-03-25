Ман Сити подпишет 14-летнего игрока. Он уже дебютировал на взрослом уровне
Каван Салливан в будущем присоединится к «горожанам»
Английский «Манчестер Сити» готовит документы для подписания 14-летнего американского полузащитника «Филадельфии» Кавана Салливана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы уже достигли соглашения, подписание контракта между игроком и «горожанами» – это лишь вопрос времени.
Отмечается, что Каван Салливан перейдет в структуру «Манчестер Сити» не сразу, а в будущие годы.
24 марта 2024 года подросток дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену за вторую команду «Филадельфии». В этой игре вундеркинд отметился голевой передачей.
🔵🇺🇸 Manchester City are preparing all formal documents to sign deal for American wonderkid Cavan Sullivan to join the club in the future years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024
Born in 2009, Cavan made his debut for Philadelphia Union II team with an assist.
It’s all done, matter of time to sign. 🔐 https://t.co/kD0NRKO0qH
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