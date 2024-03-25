Ман Сити подпишет 14-летнего игрока. Он уже дебютировал на взрослом уровне

Английский «Манчестер Сити» готовит документы для подписания 14-летнего американского полузащитника «Филадельфии» Кавана Салливана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже достигли соглашения, подписание контракта между игроком и «горожанами» – это лишь вопрос времени.

Отмечается, что Каван Салливан перейдет в структуру «Манчестер Сити» не сразу, а в будущие годы.

24 марта 2024 года подросток дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену за вторую команду «Филадельфии». В этой игре вундеркинд отметился голевой передачей.