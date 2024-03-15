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  4. ФОТО. Борнмут поздравил Забарного с рекордным голом
Англия
15 марта 2024, 15:02 |
893
0

ФОТО. Борнмут поздравил Забарного с рекордным голом

Защитник «вишен» стал самым молодым украинцем, который забивал в АПЛ

15 марта 2024, 15:02 |
893
0
ФОТО. Борнмут поздравил Забарного с рекордным голом
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 13 марта 2024 года, состоялся перенесенный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутоном». Победу со счетом 4:3 одержала команда хозяев.

Второй гол «Борнмута» в этом матче забил украинский защитник Илья Забарный. Этот мяч не просто стал первым для 21-летнего футболиста в футболке «вишен», но и позволил ему установить рекорд. Теперь Илья Забарный является самым молодым украинцем, забивавшим в АПЛ.

«Борнмут» не обошел стороной это событие и сделал специальное фото-поздравление для Илья. Подпись публикации: «Часть истории АПЛ для Забы».

ФОТО. Борнмут поздравил Забарного с рекордным голом

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фото
Источник ФК Борнмут
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