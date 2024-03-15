ФОТО. Борнмут поздравил Забарного с рекордным голом
Защитник «вишен» стал самым молодым украинцем, который забивал в АПЛ
В среду, 13 марта 2024 года, состоялся перенесенный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутоном». Победу со счетом 4:3 одержала команда хозяев.
Второй гол «Борнмута» в этом матче забил украинский защитник Илья Забарный. Этот мяч не просто стал первым для 21-летнего футболиста в футболке «вишен», но и позволил ему установить рекорд. Теперь Илья Забарный является самым молодым украинцем, забивавшим в АПЛ.
«Борнмут» не обошел стороной это событие и сделал специальное фото-поздравление для Илья. Подпись публикации: «Часть истории АПЛ для Забы».
ФОТО. Борнмут поздравил Забарного с рекордным голом
First goal for #afcb ✅— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 15, 2024
First @premierleague goal ✅
A piece of #PL history for Zaba 🇺🇦 pic.twitter.com/gqy5yxsNkF
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