В среду, 13 марта 2024 года, состоялся перенесенный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутоном». Победу со счетом 4:3 одержала команда хозяев.

Второй гол «Борнмута» в этом матче забил украинский защитник Илья Забарный. Этот мяч не просто стал первым для 21-летнего футболиста в футболке «вишен», но и позволил ему установить рекорд. Теперь Илья Забарный является самым молодым украинцем, забивавшим в АПЛ.

«Борнмут» не обошел стороной это событие и сделал специальное фото-поздравление для Илья. Подпись публикации: «Часть истории АПЛ для Забы».

ФОТО. Борнмут поздравил Забарного с рекордным голом

First goal for #afcb ✅

First @premierleague goal ✅



A piece of #PL history for Zaba 🇺🇦 pic.twitter.com/gqy5yxsNkF