Монзуль возглавила Комитет арбитров, Марсель сменил тренера, два матча ЛЧ
Главные новости за 20 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 февраля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20 февраля в столичном Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ
1B. Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
Предыдущим главой комитета был итальянец Лучано Лучи
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером
Французскую команду возглавил 70-летний Жан-Луи Гассет
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером
Дженнаро Гаттузо покинул команду
3A. Интер на своем поле с минимальным счетом обыграл Атлетико
Единственный гол был забит во втором тайме
3B. Девятка и спорный пенальти. ПСВ и Боруссия Д разошлись миром в ЛЧ
На гол Дониелла Малена после перерыва ответил Люк де Йонг
3C. Холанд принес победу Ман Сити в матче с Брентфордом. Ярмолюк не играл
Действующий чемпион АПЛ одержал победу со счетом 1:0
4A. Полесье отправило в команду Второй лиги двух легионеров
Венделл и Боррель едут в «Звягель», а Денис Ндукве нужен Калитвинцеву
4B. Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Дмитрий Чигринский отсутствует в перечне игроков «горняков» на сайте клуба
5A. Стало известно, где состоится финал Кубка Украины 2023/24
Решающий матч турнира примет стадион «Авангард» в Ровно
5B. Утверждены тренеры юношеских и женских сборных команд Украины
Исполком УАФ провел кадровые пертурбации
5C. Новации у арбитров от УАФ: будет полиграф и жеребьевка
Утверждены нововведения на Исполкоме УАФ
6A. Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лука Модрич может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Анчелотти
6B. Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Каждый игрок получит примерно по 20 тысяч фунтов стерлингов
6C. ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
Райан Холл суперударом с центра поля отличился за «Кройдон» против «Кокфостерса»
6D. Кто на Бразилию и Португалию? Все пары 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч
7A. Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Элина вышла в 1/8 финала тысячника в ОАЭ, где может сыграть с Игой Свентек
7B. Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
Элина сразится с первой ракеткой мира
7C. Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Донна выбила вторую ракетку мира из турнира WTA 1000 в городе Дубай
8A. Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Андреасу Бреме было 63 года
8B. Умер еще один украинский баскетболист. На него напали подростки в Германии
Артем Козаченко скончался в больнице
9A. Маневская завоевала два серебра на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике
Украинка стала вице-чемпионкой Европы в толчке и многоборье
9B. Кисиль выиграла бронзу в рывке на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике
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10A. Томас Тухель и ФК Болливуд
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