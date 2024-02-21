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21 февраля 2024, 10:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 10:42
372
1

Монзуль возглавила Комитет арбитров, Марсель сменил тренера, два матча ЛЧ

Главные новости за 20 февраля на Sport.ua

21 февраля 2024, 10:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 10:42
372
1
Монзуль возглавила Комитет арбитров, Марсель сменил тренера, два матча ЛЧ
УАФ. Катерина Монзуль

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 февраля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20 февраля в столичном Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ

1B. Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
Предыдущим главой комитета был итальянец Лучано Лучи

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером
Французскую команду возглавил 70-летний Жан-Луи Гассет

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером
Дженнаро Гаттузо покинул команду

3A. Интер на своем поле с минимальным счетом обыграл Атлетико
Единственный гол был забит во втором тайме

3B. Девятка и спорный пенальти. ПСВ и Боруссия Д разошлись миром в ЛЧ
На гол Дониелла Малена после перерыва ответил Люк де Йонг

3C. Холанд принес победу Ман Сити в матче с Брентфордом. Ярмолюк не играл
Действующий чемпион АПЛ одержал победу со счетом 1:0

4A. Полесье отправило в команду Второй лиги двух легионеров
Венделл и Боррель едут в «Звягель», а Денис Ндукве нужен Калитвинцеву

4B. Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Дмитрий Чигринский отсутствует в перечне игроков «горняков» на сайте клуба

5A. Стало известно, где состоится финал Кубка Украины 2023/24
Решающий матч турнира примет стадион «Авангард» в Ровно

5B. Утверждены тренеры юношеских и женских сборных команд Украины
Исполком УАФ провел кадровые пертурбации

5C. Новации у арбитров от УАФ: будет полиграф и жеребьевка
Утверждены нововведения на Исполкоме УАФ

6A. Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лука Модрич может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Анчелотти

6B. Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Каждый игрок получит примерно по 20 тысяч фунтов стерлингов

6C. ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
Райан Холл суперударом с центра поля отличился за «Кройдон» против «Кокфостерса»

6D. Кто на Бразилию и Португалию? Все пары 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч

7A. Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Элина вышла в 1/8 финала тысячника в ОАЭ, где может сыграть с Игой Свентек

7B. Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
Элина сразится с первой ракеткой мира

7C. Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Донна выбила вторую ракетку мира из турнира WTA 1000 в городе Дубай

8A. Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Андреасу Бреме было 63 года

8B. Умер еще один украинский баскетболист. На него напали подростки в Германии
Артем Козаченко скончался в больнице

9A. Маневская завоевала два серебра на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике
Украинка стала вице-чемпионкой Европы в толчке и многоборье

9B. Кисиль выиграла бронзу в рывке на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике
В сумме двоеборья Валентина остановилась за шаг от пьедестала

10A. Томас Тухель и ФК Болливуд
Валерий Василенко – о кризисе рекордмайстра

10B. Моменты Яремчука, гол Цыганкова, Лунину забили с пенальти
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

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Свитолина выиграла дерби, курьез Цыганкова, Монзуль возглавит арбитров
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Источник Sport.ua
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wojsergivan
Ахметка посадил свою подстилку на судейство слава ахметке шахтер вечный чемпион !!!!!
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