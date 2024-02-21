Монзуль возглавила Комитет арбитров, Марсель сменил тренера, два матча ЛЧ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 февраля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ

20 февраля в столичном Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ

1B. Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ

Предыдущим главой комитета был итальянец Лучано Лучи

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером

Французскую команду возглавил 70-летний Жан-Луи Гассет

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером

Дженнаро Гаттузо покинул команду

3A. Интер на своем поле с минимальным счетом обыграл Атлетико

Единственный гол был забит во втором тайме

3B. Девятка и спорный пенальти. ПСВ и Боруссия Д разошлись миром в ЛЧ

На гол Дониелла Малена после перерыва ответил Люк де Йонг

3C. Холанд принес победу Ман Сити в матче с Брентфордом. Ярмолюк не играл

Действующий чемпион АПЛ одержал победу со счетом 1:0

4A. Полесье отправило в команду Второй лиги двух легионеров

Венделл и Боррель едут в «Звягель», а Денис Ндукве нужен Калитвинцеву

4B. Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера

Дмитрий Чигринский отсутствует в перечне игроков «горняков» на сайте клуба

5A. Стало известно, где состоится финал Кубка Украины 2023/24

Решающий матч турнира примет стадион «Авангард» в Ровно

5B. Утверждены тренеры юношеских и женских сборных команд Украины

Исполком УАФ провел кадровые пертурбации

5C. Новации у арбитров от УАФ: будет полиграф и жеребьевка

Утверждены нововведения на Исполкоме УАФ

6A. Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ

Лука Модрич может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Анчелотти

6B. Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги

Каждый игрок получит примерно по 20 тысяч фунтов стерлингов

6C. ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде

Райан Холл суперударом с центра поля отличился за «Кройдон» против «Кокфостерса»

6D. Кто на Бразилию и Португалию? Все пары 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч

7A. Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае

Элина вышла в 1/8 финала тысячника в ОАЭ, где может сыграть с Игой Свентек

7B. Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

Элина сразится с первой ракеткой мира

7C. Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Донна выбила вторую ракетку мира из турнира WTA 1000 в городе Дубай

8A. Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер

Андреасу Бреме было 63 года

8B. Умер еще один украинский баскетболист. На него напали подростки в Германии

Артем Козаченко скончался в больнице

9A. Маневская завоевала два серебра на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике

Украинка стала вице-чемпионкой Европы в толчке и многоборье

9B. Кисиль выиграла бронзу в рывке на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике

В сумме двоеборья Валентина остановилась за шаг от пьедестала

10A. Томас Тухель и ФК Болливуд

Валерий Василенко – о кризисе рекордмайстра

10B. Моменты Яремчука, гол Цыганкова, Лунину забили с пенальти

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах