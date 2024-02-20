Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги

Руководство лондонского «Челси» выплатит футболистам первой команды коллективный бонус в случае победы в Кубке английской лиги. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, эта выплата составит 500 тысяч фунтов стерлингов на всю команду. Учитывая размер состава «синих», каждый игрок, учитывая украинского вингера Михаила Мудрика, получит примерно 20 тысяч фунтов.

Однако для получения бонуса футболистам «Челси» еще нужно победить в финале турнира, где их ждет «Ливерпуль». Битва за Кубок лиги состоится 25 февраля в 17:00 по киевскому времени на стадионе «Уэмбли» (Лондон).

Ранее стало известно, что несколько игроков «Ливерпуля» не смогут сыграть в финале Кубка английской лиги.