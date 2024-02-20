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Англия
20 февраля 2024, 18:42 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:20
2128
0

Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги

Каждый игрок получит примерно по 20 тысяч фунтов стерлингов

20 февраля 2024, 18:42 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:20
2128
0
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство лондонского «Челси» выплатит футболистам первой команды коллективный бонус в случае победы в Кубке английской лиги. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, эта выплата составит 500 тысяч фунтов стерлингов на всю команду. Учитывая размер состава «синих», каждый игрок, учитывая украинского вингера Михаила Мудрика, получит примерно 20 тысяч фунтов.

Однако для получения бонуса футболистам «Челси» еще нужно победить в финале турнира, где их ждет «Ливерпуль». Битва за Кубок лиги состоится 25 февраля в 17:00 по киевскому времени на стадионе «Уэмбли» (Лондон).

Ранее стало известно, что несколько игроков «Ливерпуля» не смогут сыграть в финале Кубка английской лиги.

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Источник Daily Mail
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