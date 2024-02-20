Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае, обыграв во втором раунде американку Слоан Стивенс (№41 WTA).

В третьем круге Свёнтек сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее разобралась с Татьяной Марией из Германии.

Свитолина и Свёнтек ранее сыграли два матча, счет равный.

Элина дважды выигрывала титул в Дубае. Свёнтек в прошлом году проиграла здесь в финале Барборе Крейчиковой.

Дубай. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Слоан Стивенс (США) – 6:4, 6:4