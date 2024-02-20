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WTA
20 февраля 2024, 19:08 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:49
3219
5

Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

Элина сразится с первой ракеткой мира

20 февраля 2024, 19:08 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:49
3219
5
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае, обыграв во втором раунде американку Слоан Стивенс (№41 WTA).

В третьем круге Свёнтек сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее разобралась с Татьяной Марией из Германии.

Свитолина и Свёнтек ранее сыграли два матча, счет равный.

Элина дважды выигрывала титул в Дубае. Свёнтек в прошлом году проиграла здесь в финале Барборе Крейчиковой.

Дубай. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Слоан Стивенс (США) – 6:4, 6:4

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WTA Дубай Слоан Стивенс Ига Свёнтек Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Олександр Науменко
Сподіваюсь Іга по братерськи не буде сильно пручатися, ну навіщо їй той титул, тим паче литвинка вже зустрілася з кораблем. В кожному жарті є частина жарту.
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+1
Sashamar
Слоник боровся як міг, Іга її просто передавила. Будемо сподіватися, що у Еліни сил вистачить. Аби тільки гомілкостоп не підвів.
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+1
Андрій Заліщук
непроста була гра проти Слоан
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+1
Ivan456
Іга ще не переключилася з Дохи й скоріше всього не сильно й готовилась до Дубаю. Видно, що у грі польки було багато помилок, а власну подачу взагалі не тримає. Також вона не забула поразку на Вімблонді, тому зрозуміло що буде хвилювання з її боку, але Еліна не у своєму повному фізичному стані і виглядає виснаженою, тому буде рівна стичка. І перемога для Ельки буде непростою, але буде!
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0
chevars
Якось зблідніла гра Іги. Кроси почались з аутами з обох рук. Подвійні!! Не дуже йшла подача. Але Іга швидко перебудувалась, ризики звела до мінімуму і чатувала на помилки Стівенс, а американка трималась пасивно і не ставила складних завдань Швьонтек. Тому я не сильно здивуюсь, якщо Еліна переможе полячку  
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0
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