Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
WTA
20 февраля 2024, 14:20 | Обновлено 20 февраля 2024, 14:25
1301
5

Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае

Элина вышла в 1/8 финала тысячника в ОАЭ, где может сыграть с Игой Свентек

20 февраля 2024, 14:20 | Обновлено 20 февраля 2024, 14:25
1301
5
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах обыграла Татьяну Марию (Германия, WTA 54).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Татьяна Мария (Германия) – Элина Свитолина (Украина) [15] – 3:6, 3:6

Это была 7-я встреча девушек, Элина вышла вперед по количеству побед в очных поединках – 4:3.

В 1/8 финала тысячника в ОАЭ Свитолина может встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек, если полька выиграет у Слоан Стивенс.

На старте соревнований на кортах Дубая Элина обыграла украинку Ангелину Калинину 6:3, 7:6.

По теме:
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Элина Свитолина – Татьяна Мария. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Таблица Ла Лиги. Реал попытался сделать подарок, но Жирона не оценила
Элина Свитолина Татьяна Мария WTA Дубай выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Мексике
Теннис | 20 февраля 2024, 08:06 2
Стародубцева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Мексике
Стародубцева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Мексике

Юлия в двух сетах обыграла Эмилиану Аранго в 1/16 финала соревнований

ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Футбол | 19 февраля 2024, 22:50 1
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика

Удар украинского вингера отразил голкипер команды соперника

ВИДЕО. В Индии забили супергол. За всю атаку мяч ни разу не коснулся земли
Футбол | 20.02.2024, 09:11
ВИДЕО. В Индии забили супергол. За всю атаку мяч ни разу не коснулся земли
ВИДЕО. В Индии забили супергол. За всю атаку мяч ни разу не коснулся земли
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20.02.2024, 09:09
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
Футбол | 19.02.2024, 23:18
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad Holl
З перемогою ! Еля вся на розслабоні , розпальцівка і неміряно понтів. Неможливо зрозуміти - чи у формі , чи ще не зовсім. Ну, якщо наступна Свьонтек , то треба єба#ити по-повній. 
Ответить
+4
Sashamar
Спокійно і без валідолу. І стрибок вже на 16 місце.
Ответить
+3
Андрій Заліщук
нормальна спокійна перемога, аби без рецидиву травми все обійшлось бо по ходу гри видно було, що її це турбувало трохи
Ответить
+3
Александр Ад
Переживав,хоч б закінчила в 2 сетах,було враження ,що з 3 сету знимется, но ТаняМаня не змогла цим скористатися.Буде прикро .якщо Еля не зіграє в 3 колі.Бажаю Еліні відновитися швідше,здоров'я перш за все.
Ответить
+2
Vlad Holl
Марта і Даяна , прошу вас спілкуйтеся побільше з Еліною - вона вам поганого не порадить. Доречі , спонсором жіночої збірної і її , практично власником, став фонд Світоліної.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50
Футбол
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
18.02.2024, 10:50 1
Футбол
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
18.02.2024, 18:56 2
Теннис
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 6
Футбол
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 4
Футбол
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
18.02.2024, 14:53 21
Футбол
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
18.02.2024, 15:40 1
Водные виды
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем