Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах обыграла Татьяну Марию (Германия, WTA 54).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Татьяна Мария (Германия) – Элина Свитолина (Украина) [15] – 3:6, 3:6

Это была 7-я встреча девушек, Элина вышла вперед по количеству побед в очных поединках – 4:3.

В 1/8 финала тысячника в ОАЭ Свитолина может встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек, если полька выиграет у Слоан Стивенс.

На старте соревнований на кортах Дубая Элина обыграла украинку Ангелину Калинину 6:3, 7:6.