Моменты Яремчука, гол Цыганкова, Лунину забили с пенальти

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

«Отрезанный» Довбик и гол Цыганкова

«Жирона» в гостях уступила «Атлетику» Бильбао – 2:3.

Первый тайм выиграли баски. В начале второй половины игры каталонцы сравняли счет, но очень быстро пропустили дважды. «Жирона» смогла возродить интригу, но на большее команды не хватило.

Артем Довбик отыграл полный матч, а Виктор Цыганков был заменен в конце игры.



Украинский форвард был отрезан от собственной полузащиты. До Артема почти не доходили передачи в штрафной площади соперника. Довбик опускался в середину поля, где пытался помогать создавать атаки, скидывал мяч партнерам, навязывал силовую борьбу. Но эффективность таких действий была не слишком высокой.

Единственный свой шанс Артем имел уже в добавленное к матчу время при счете 2:3. Довбик не попал в ворота с близкого расстояния после скидки партнера. Правда, угол обстрела там был очень острый.

На старте поединка Цыганков дважды пробивал по воротам «Атлетика» из-за пределов штрафной. Первый удар без проблем перевел на угловой Унаи Симон, а второму удару не хватило точности.

Украинский вингер разогнал фланговую атаку правым флангом, обыгрался с партнером, но удар Янхеля Эрреры не попал в створ ворот.



В начале второго тайма Цыганков сравнял счет в матче. После рикошета мяч в штрафной отлетел к Ивану Мартину. Испанский футболист сделал прострельную передачу. Защитник «Атлетика» Даниэль Вивиан махнул ногой мимо мяча. Цыганков выскочил из-за спины Юри Берчиче и в одно касание переправил мяч в ворота Симона. Украинский легионер сыграл, как настоящий форвард.

Отставание «Жироны» от «Реала» увеличилось до 6-ти очков. Третья - «Барселона», в двух очках от команды Мичела.



Камавинга дважды подставил Лунина

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Райо Вальекано» – 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев. На самом старте поединка под прессингом соперника Лунин не нашел общий язык с Эдуардо Камавингой, но Рауль Де Томас потерял возможность нанести удар с близкого расстояния.

В середине первого тайма арбитр поставил пенальти за игру рукой того же Камавинги. Де Томас пробил на силу по центру ворот, а Лунин упал в левый угол.

К концу тайма Оскар Гарсия опасно пробивал с острого угла на силу, но удар испанца не стал проблемой для Андрея.

В целом, у Лунина работы особо не было. Украинский вратарь отыграл спокойно и стабильно. В ситуации с пенальти не спас.

«Реал» увеличил свое лидерство в Ла Лиге. Мадридцы теперь опережают «Жирону» на две победы.



Два нереализованных шанса Яремчука

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Валенсия» на «Месталье» не смогла обыграть «Севилью» – 0:0.

«Летучие мыши» имели территориальное и игровое преимущество, но забить так и не смогли.

Роман Яремчук вышел в старте и сыграл 72 минуты. В середине первого тайма украинский форвард имел хороший шанс забить. После флангового прострела Хосе Луиса Гайи Роман оказался напротив ворот «Севильи». Но Яремчука подвела техника. Он не смог нормально пробить по воротам с нескольких метров. Эрьян Нюланд смог отбить мяч после отскока от украинского нападающего.

В начале второго тайма Серхио Рамос заблокировал удар Яремчука из пределов штрафной. Через несколько минут Роман вышел на ворота соперника под острым углом, но переиграть Нюланда снова не смог. Украинский нападающий бесхитростно ударил прямо в норвежского вратаря.

«Валенсия» на 8-м месте с 36-ю очками.



Малиновский вышел на замену

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Дженоа» в гостях сыграл вничью с действующим чемпионом Италии «Наполи» – 1:1.

Неаполитанцы смогли сравнять счет в самом конце игры.

Руслан Малиновский появился на поле на 75-й минуте. «Наполи» стремился отыграться, поэтому Альберто Джилардино хотел освежить игру команды опытным полузащитником. Малиновский был вынужден работать исключительно на оборону. В активе Руслана – один отбор, три перехвата и шесть выигранных единоборств.

Во время матча Малиновский получил болезненный удар по ноге. Бразилец Натан очень грубо сыграл в середине поля против украинского полузащитника. После фола от бразильца Руслан не сразу встал на ноги.

«Грифоны» находятся на 12-м месте, имея в активе 30 очков.



Активный Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraineю. Виталий Миколенко

«Эвертон» сыграл дома вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.

Лондонцы забили в середине второго тайма, а «ириски» сравняли счет на исходе игры.

Виталий Миколенко отыграл полный матч. На поле было много борьбы. В таком футболе Виталий чувствовал себя в своей тарелке. Иногда партнеры оставляли Миколенко против двух соперников на фланге, но это не становилось проблемой для украинского защитника благодаря правильному выбору позиции.

В случае с голом Джордана Айю, то формально ганец забил из-под Миколенко. Но вряд ли стоит винить украинского защитника. Удар был из-за пределов штрафной. Выполнение удара было на высоком уровне, Виталий мог разве что попытаться как-то заблокировать удар.

Во втором тайме Миколенко бил с лета с линии штрафной, но удар украинского защитника заблокировали. Сделал опасную навесную передачу на Бету. В целом, Виталий достаточно активно ходил вперед, пытался обострять, предлагал себя партнерам.

«Эвертон» покинул зону вылета. «Ириски» благодаря лучшим дополнительным показателям опережают 17 команду АПЛ «Лутон».



Надежный Забарный

«Борнмут» сыграл вничью в гостях с «Ньюкаслом» – 2:2.

«Сороки» спаслись от поражения в добавленное к матчу время.

Илья Забарный провел полный матч. Украинский центральный защитник провел сильнейший поединок. Никакой вины в пропущенных голах Забарного нет. Илья избежал не только ошибок, но и даже помарок. Выиграл почти все свои единоборства, не давал себя обыграть, был успешен при прессинге соперника. Однажды даже вывел на удар партнера. Единственный недостаток – желтая карточка после верховой борьбы с соперником.

«Борнмут» находится на 13-м месте с 28-ю очками.



Зинченко продолжает лечиться, игнорирование Мудрика

«Арсенал» не имел никаких проблем с «Бернли» – 5:0. Александр Зинченко не попал в заявку команды из-за травмы.

«Челси» расписал ничью с «Ман Сити» – 1:1. Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных.

«Брентфорд» уступил «Ливерпулю» – 1:4. Егор Ярмолюк наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Эмполи» расписал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Виктор Коваленко провел матч в запасе.

Сергей ТИЩЕНКО