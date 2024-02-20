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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
20.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Боруссия Д
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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:21
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Девятка и спорный пенальти. ПСВ и Боруссия Д разошлись миром в ЛЧ

На гол Дониелла Маллена после перерыва ответил Люк де Йонг

20 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 21 февраля 2024, 00:21
356
0
Девятка и спорный пенальти. ПСВ и Боруссия Д разошлись миром в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс». Команды обменялись голами.

На 24-й минуте счет был открыт. Отправив мяч точно в девятку, Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде.

На 56-й минуте Люк де Йонг сравнял счет для ПСВ со спорного пенальти. Арбитр матча принял ответственное решение, зафиксировав фол Матса Хуммельса, хотя тот настаивал, что играл в мяч.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче ПСВ и Боруссии Д

Ответный поединок состоится 13 марта в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 20 февраля

ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Гол: Люк де Йонг, 56 (пен) – Мален, 24

ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.

ГОЛ! 1:1. Люк де Йонг, 56 мин (пен)

Фотогалерея

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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