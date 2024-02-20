Девятка и спорный пенальти. ПСВ и Боруссия Д разошлись миром в ЛЧ
На гол Дониелла Маллена после перерыва ответил Люк де Йонг
Вечером 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью (1:1).
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Первый матч прошел в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс». Команды обменялись голами.
На 24-й минуте счет был открыт. Отправив мяч точно в девятку, Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде.
На 56-й минуте Люк де Йонг сравнял счет для ПСВ со спорного пенальти. Арбитр матча принял ответственное решение, зафиксировав фол Матса Хуммельса, хотя тот настаивал, что играл в мяч.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче ПСВ и Боруссии Д
Ответный поединок состоится 13 марта в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый матч, 20 февраля
ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1
Гол: Люк де Йонг, 56 (пен) – Мален, 24
ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.
ГОЛ! 1:1. Люк де Йонг, 56 мин (пен)
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