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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
20.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Боруссия Д
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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 05:00
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Эдин ТЕРЗИЧ: «Все в наших руках. Понятно, что нам нужно выигрывать дома»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью

21 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 05:00
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0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Все в наших руках. Понятно, что нам нужно выигрывать дома»
УЕФА. Эдин Терзич

Вечером 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью (1:1).

Первый матч прошел в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс». Команды обменялись голами – в середине первого тайма Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде, а после перерыва Люк де Йонг реализовал пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Эдин Терзич, тренер Боруссии Д: «Результат таков, что по-прежнему все в наших руках. Понятно, что нам нужно выигрывать дома. Но если хотите чего-то добиться, надо побеждать на своем поле. В первом тайме мы были хороши и уверенно контролировали мяч. После перерыва действовали уже не так хорошо, а ПСВ стал играть явно лучше. Эйндховенцы не просто лидируют в чемпионате Нидерландов, но у нас все еще очень хорошие шансы на выход в следующий раунд».

Александр Майер, вратарь Боруссии Д: «Всегда надо быть готовым к выходу на поле, и это то, что я должен был сделать сегодня. У Грегора были проблемы уже во время разминки. В раздевалке он пытался что-то сделать, но было ясно, что он не сможет играть. Мне пришлось быстро привести себя в порядок. Это моя работа. Мы хорошо начали и вышли вперед. Но ничья 1:1, вероятно, справедлива по итогам 90 минут. Мы знаем, и наши болельщики знают, что нужно сделать в домашней игре. Если мы справимся с этим, то пройдем в следующий раунд.».

Матс Хуммельс, защитник Боруссии Д: «Сегодня нам следовало играть спокойнее. Мы слишком сильно поддались накаленной атмосфере. Я видел, что ПСВ можно было обыграть. Мы недостаточно хорошо владели мячом. В нашей домашней игре, ответном матче, нам просто нужно лучше владеть мячом. Я уверен, что мы будем прогрессировать.".

Нико Шлоттербек, защитник Боруссии Д: «У меня смешанные чувства после игры. Конечно, нам хотелось бы одержать победу, ведь мы вели в счете. Теперь приходится смириться с ничьей 1:1. Мы знаем, что впереди еще ответный матч, на который соберется 80 тысяч человек. Там мы непобедимы. Сегодня мы проделали достойную работу – даже против Люка де Йонга. Но нам нужно показать больше в ответном матче, и мы это сделаем».

Видеообзор матча ПСВ – Боруссия Д – 1:1

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Боруссия Д пресс-конференция Эдин Терзич Матс Хуммельс
Источник Sport.ua
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