ПСВ Эйндховен

20 февраля на «Филипс» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСВ сыграет против «Боруссии» (Дортмунд). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСВ

Команда в этом сезоне серьезно прибавила на внутренней арене. Будучи историческим грандом голландского футбола, одним из местных трех китов, при этом после 2018-го года крестьяне не выигрывали Эредивизию. Хотя периодически оказывались вторыми, под Аяксом или, как в прошлом розыгрыше, Фейеноорда. А сейчас, уже под руководством Петера Боса, что летом вернулся на родину, получилось не просто обойти всех конкурентов - на данный момент получилось нарастить отрыв в десяток очков, демонстрируя почти стопроцентную статистику. Неплохо красно-белые себя проявили в Лиге чемпионов. Там не вышло навязать конкуренцию вернувшемуся в турнир лондонскому Арсеналу, зато вышло обойти в 1 балл главного конкурента, Ланс, 9 очков против 8, и взять второе место.

Боруссия (Дортмунд)

Клуб неудачно закончил прошлый сезон, потеряв долгожданную серебряную салатницу в последнем туре. А на зимние каникулы и вовсе закончили только пятыми, отставая от ближайшего соседа, РБ Лейпцига, заодно вылетев из кубка страны. Но после каникул и шмели прибавили, выиграв четырежды при нулевой ничьей с Хайденхаймом, тогда как быки откровенно сдулись и отстали от конкурента. А главным успехом черно-желтых в первой части розыгрыша стало именно выступление в Лиге чемпионов. Угодив в группу смерти, с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом, и не лучшим образом начав, немцы там смогли в итоге выиграть первое место. Даже все для себя решив досрочно, они смогли в последнем туре удержать ничью с французами.

Статистика личных встреч

До этого стороны играли в январе 2017-го года, проведя контрольный поединок. В том товарняке немцы разгромили соседа 4-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом в Эйндховене голландцев. Но и гости из Дортмунда смогли прибавить за последний месяц, так что остановимся на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,66).