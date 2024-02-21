20.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Лига чемпионов21 февраля 2024, 00:05 |
417
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ПСВ – Боруссия Д – 1:1. Скандальный пенальти. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля 2024, 00:05 |
417
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20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.
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Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».
ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.
ГОЛ! 1:1. Люк де Йонг, 56 мин (пен)
События матча
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
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