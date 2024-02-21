ПСВ Эйндховен

20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

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Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».

ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.

ГОЛ! 1:1. Люк де Йонг, 56 мин (пен)