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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
20.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 февраля 2024, 00:05 |
417
0

ПСВ – Боруссия Д – 1:1. Скандальный пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля 2024, 00:05 |
417
0
ПСВ – Боруссия Д – 1:1. Скандальный пенальти. Видео голов и обзор матча
ПСВ

20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».

ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.

ГОЛ! 1:1. Люк де Йонг, 56 мин (пен)

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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